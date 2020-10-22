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Спорт

«Наконечник спортивной пирамиды». Алтайский министр попал в новую сборную по настольному теннису

В Алтайском крае создали команду мастеров по настольному теннису «Алтай». Она уже дебютировала в Суперлиге, пишет «Алтайский спорт».

Алексей Перфильев
Алексей Перфильев
Алтайский спорт

Спортсмены сыграли первые матчи в командном чемпионате Федерации настольного тенниса России.

В состав мужской команды вошли 11 теннисистов, включая министра спорта края Алексея Перфильева.

В женской команде насчитывается семь фамилий.

Тренер и представитель обоих коллективов Степан Багиян.

Перфильев сказал, что в 90-е годы, когда теннис в крае процветал, команда побеждала достойных соперников. И теперь мастера хотят вернуть былые победы.

«"Алтай» должен стать своеобразным наконечником спортивной пирамиды, где в основе — массовый спорт, система КСШОР. Верим, что создание команды мастеров «Алтай» привлечет еще больше мальчишек и девчонок в спортивные секции по настольному теннису", — заявил министр.

Новым логотипом команды выбрали снежного барса по имени Алтай.

Ранее в хоккейном «Динамо-Алтай» рассказали о домашних играх и похвастались новой группой поддержки.

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