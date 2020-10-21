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Спорт

В хоккейном «Динамо-Алтай» рассказали о домашних играх и похвастались новой группой поддержки

Перенесенные из-за вспышки коронавируса домашние игры «Динамо-Алтай» состояться уже скоро, но будут ли на них пускать болельщиков — не понятно.

Новая группа поддержки "Динамо-Алтай".
Новая группа поддержки "Динамо-Алтай".
https://www.instagram.com/hcdaofficial/

Как сообщают в официальном аккаунте клуба в Instagram, игры с «Юниором» из Кургана пройдут 11, 12 и 14, 15 ноября.

Вторая домашняя серия может состояться тоже в ноябре — 20, 21 и 23, 24 ноября, по крайней мере такие даты значатся в календаре команды. О допуске зрителей на трибуны ничего не сообщается.

Напомним, ранее алтайские клубы ограничили вход на трибуны болельщиков из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в регионе.

Кто поддержит «Динамо-Алтай»

Между тем, в хоккейном клубе идет полным ходом подготовка к домашнему матчу. На днях была представлена новая группа поддержки — FDS team, которая усиленно готовится к выходу в «Титов-Арену».

По правилам ВХЛ, участие группы поддержки в домашних матчах команды является обязательным элементом.

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