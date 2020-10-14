Алтайские спортсмены прислушались к Томенко и решили не рисковать здоровьем зрителей

14 и 17 октября футболисты «Динамо-Барнаул» проведут свои матчи без зрителей. Такое решение приняли на фоне усугубляющейся ситуации с COVID-19. Ограничат доступ людей и другие алтайские команды.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.

Несмотря на то, что в новой редакции документа напрямую не говорится о жестких ограничениях доступа зрителей на трибуны, в футбольном клубе «Динамо-Барнаул» решили не рисковать здоровьем своих болельщиков.

«Такое решение было для нас сложным, так как ребятам очень важна поддержка болельщиков, но сейчас ваше здоровье — это самое главное. Мы были и остаемся одной командой», — говорится в официальном обращении клуба.

При этом «Динамо-Барнаул» продолжает трансляции своих матчей в интернете. В этом сезоне игры команды снимаются с трех камер, с повторами голевых моментов и открытой студией в перерыве.

Что будет с другими клубами

Без зрителей свои первые домашние матчи, которые должны пройти 18 и 21 октября, проведет и баскетбольный клуб «Барнаул». Причина все та же — резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе.

Неутешительные новости приходят из стана волейбольного «Университета». Из-за обнаружения в составе семерых заразившихся на выезд команда в Магнитогорск команда не поехала.

Волейбол. Олег Богданов

Иван Воронков, главный тренер «Университета», также оказавшийся на больничной койке, пояснил altapress.ru, что пропуск тура грозит техническим поражением, если с соперниками не удастся договориться о переносе матчей.

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» проведет свои первые домашние матчи только в ноябре. В клубе рассчитывают, что к этому времени заболеваемость пойдет на спад и на трибуны можно будет пустить людей.

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

На выезд в Красноярск динамовцы планируют отправится в конце недели.