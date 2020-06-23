Арестованного вице-мэра Барнаула заподозрили в «продаже» должности гендиректора «Барнаулкапстроя»

Следственный комитет 19 июня возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Сергея Демина. Чиновнику, который в последние месяцы находится под стражей, вменяют получение взятки за принятие «правильного» решения при назначении гендиректора подконтрольного мэрии предприятия «Барнаулкапстрой».

Сергей Демин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям.

В пресс-службе регионального управления СК 23 июня факт возбуждения уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) подтвердили.

От дачи комментариев ведомство воздержалось, сославшись на интересы следствия. Не комментирует новое уголовное дело вице-мэра Демина и в УФСБ по Алтайскому краю.

На данный момент, по сведениям altapress.ru, у следователей по особо важным делам СУ СКР по Алтайскому краю вырисовывается такая фабула.

В 2019 году предприниматель Александр Канаков якобы оплатил поездку вице-мэра Сергея Демина и его супруги на испанский курорт Пуэрто де Сантьяго. Сумма более чем в 150 тыс. рублей, была внесена Канаковым на счет турфирмы за билеты, оформление визы и проживание четы Деминых в апартаментах.

Взамен Сергей Демин, курировавший в администрации города строительный блок, инициировал назначение Александра Канакова на должность генерального директора акционерного общества «Барнаулкапстрой» (БКС).

При этом чиновник якобы дал членам совета директоров «БКС» распоряжение голосовать именно за кандидатуру Канакова.

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Александр Канаков возглавил дочернее предприятие мэрии Барнаула весной 2019 года. Этот факт удивил участников рынка: не строитель, занимался традиционной коммерцией, поставляя турецкие товары.

При этом, сообщали «Вести-Алтай», сам Канаков в среднем трижды в год бывал за границей, отдавая предпочтение Венеции, Флоренции, Риму.

Как уже писал altapress.ru, Канаков и Демин, по мнению следствия, являются участниками схемы по получению взятки от директора одной из строительных компаний.

Александр Канаков недавно согласился сотрудничать со следствием, мера пресечения ему была заменена на домашний арест.

Вице-мэр Сергей Демин вину не признает. 15 июня мера пресечения ему в виде содержания под стражей была продлена еще на два месяца.