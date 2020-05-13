Фигуранты дела о взятках в мэрии Барнаула выбрали разную тактику

Как стало известно altapress.ru, экс-руководитель компании «Барнаулкапстрой» Александр Канаков начал сотрудничать со следствием и был выпущен из СИЗО. Его куратор из мэрии краевого центра Сергей Демин, с марта находящийся под стражей, вину не признает.

По сведениям информированного источника, Александр Канаков, недолгое время возглавлявший полностью подконтрольную мэрии Барнаула строительную компанию, согласился сотрудничать со следственными органами и дает признательные показания.

В связи с этим предпринимателю смягчили меру наказания, и он был отправлен под домашний арест. Это произошло 17 апреля. То есть в следственном изоляторе Канаков провел около полутора месяцев.

Бывшему «строительному» заместителю главы администрации Барнаула Сергею Демину, задержанному в марте этого года, по ходатайству следствия арест продлен до середины июня. Вину попавший под уголовное преследование высокопоставленный чиновник не признает.

По версии следствия, Сергей Демин, «действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору» с гендиректором «Барнаулкапстроя» Александром Канаковым получил от одного из местных бизнесменов взятку в размере 2,9 млн рублей.

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Деньги, по информации СУ СКР по Алтайскому краю, предназначались «за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателю ООО со стороны администрации города».

Оперативное сопровождение по этому уголовному делу проводит региональное управление ФСБ.

Напомним, 12 мая по собственному желанию уволился председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов. Эту должность он занимался с начала 2019 года.