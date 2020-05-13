Фигуранты дела о взятках в мэрии Барнаула выбрали разную тактику

По сведениям информированного источника, Александр Канаков, недолгое время возглавлявший полностью подконтрольную мэрии Барнаула строительную компанию, согласился сотрудничать со следственными органами и дает признательные показания.
В связи с этим предпринимателю смягчили меру наказания, и он был отправлен под домашний арест. Это произошло 17 апреля. То есть в следственном изоляторе Канаков провел около полутора месяцев.
Бывшему «строительному» заместителю главы администрации Барнаула Сергею Демину, задержанному в марте этого года, по ходатайству следствия арест продлен до середины июня. Вину попавший под уголовное преследование высокопоставленный чиновник не признает.
По версии следствия, Сергей Демин, «действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору» с гендиректором «Барнаулкапстроя» Александром Канаковым получил от одного из местных бизнесменов взятку в размере 2,9 млн рублей.
Деньги, по информации СУ СКР по Алтайскому краю, предназначались «за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателю ООО со стороны администрации города».
Оперативное сопровождение по этому уголовному делу проводит региональное управление ФСБ.
Напомним, 12 мая по собственному желанию уволился председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов. Эту должность он занимался с начала 2019 года.