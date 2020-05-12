Из администрации Барнаула уволился главный по строительству

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов 12 мая покинул пост по собственному желанию. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в администрации города.

Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Временно обязанности руководителя возложены на его заместителя Романа Тасюка.

Аристов возглавил комитет в январе 2019 года. До этой должности он руководил инспекцией Алтайского края по надзору в строительстве. Причины увольнения Дмитрия Аристова неизвестны.

Ранее сообщалось, что под подозрение о мошенничестве попал заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

В феврале этого года силовики задержали генерального директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей. 100% акций стройфирмы принадлежат мэрии.