Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Из администрации Барнаула уволился главный по строительству

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов 12 мая покинул пост по собственному желанию. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в администрации города.

Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.
Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.
barnaul.org

Временно обязанности руководителя возложены на его заместителя Романа Тасюка.

Аристов возглавил комитет в январе 2019 года. До этой должности он руководил инспекцией Алтайского края по надзору в строительстве. Причины увольнения Дмитрия Аристова неизвестны.

Ранее сообщалось, что под подозрение о мошенничестве попал заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

В феврале этого года силовики задержали генерального директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей. 100% акций стройфирмы принадлежат мэрии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость