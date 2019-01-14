В мэрии Барнаула назначили начальника комитета по строительству «из бывших краевых»

Бывший руководитель инспекции Алтайского края по надзору в строительстве Дмитрий Аристов пришел на службу в мэрию. Его назначили на должность председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, пишет официальный сайт мэрии.

Дмитрий Аристов — специалист со «строительным» образованием (закончил АлтГТУ). Он начал свою карьеру с работы плотником-бетонщиком и дослужился до должности директора в строительных организациях города.

В декабре 2004 года его назначили на должность главного специалиста ГАСН Комитета по архитектуре и развитию Барнаула. С февраля 2007 по декабрь 2012 года был руководителем инспекции Алтайского края по надзору в строительстве. С января 2013 по декабрь 2018 годы занимал руководящие должности в строительных компаниях. В частности его предприятие успешно построило торговый центр «Праздничный», сообщают источники altapress.ru.

Дмитрий Аристов приступил к исполнению обязанностей председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула с 11 января 2019 года. Соответствующее распоряжение о назначении подписал глава города Сергей Дугин.

Ранее эту должность занимал Алексей Бобров. В ноябре 2018 года он ушел в отпуск с последующим увольнением и уже в середине декабря возглавил городское МКУ «Архитектура» .

Коллеги по строительному рынку отзываются об Аристове как о человеке с хорошими деловыми качествами, грамотном строителе и организаторе. Новый начальник еще не повстречался с Союзом строителей Алтайского края, но специалисты рассчитывают на конструктивный диалог.

От предшественника Дмитрию Аристову кроме текущих проектов досталась проблема по утверждению для Барнаула Генерального плана развития города. Документ должны были принять в 2017 году, но горожане бойкотировали необходимые в этом случае публичные слушания (их не устраивало место расположения полигона ТБО).

Генплан отправили на доработку и хотели подписать в ноябре 2018-го, но опять у работы нашли недочеты, которые нужно исправить. Источники altapress.ru говорят, что новый генплан и сопутствующие документы должны появиться в конце 2019-го.