Из мэрии Барнаула увольняется председатель комитета по строительству и архитектуре

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом altapress.ru сообщили источники из строительного и архитектурного сообщества.

Что случилось

О том, что Алексей Бобров внезапно ушел в отпуск стало известно на прошлой неделе. В пресс-службе администрации Барнаула уточнили, что документов об увольнении Боброва нет, однако подтвердили, что чиновник находится в отпуске. Однако несколько строителей и архитекторов сообщили altapress.ru, что на рабочее место Бобров уже не вернется. Временно его обязанности исполняет Сергей Боженко, зампредседателя по архитектуре.

Сейчас первый заместитель мэра Вячеслав Франк занимается подбором кандидата на освободившуюся. Кандидат должны будет пройти собеседование с мэром города Сергеем Дугиным.

Алексей Бобров — профессиональный «строительный» чиновник. Он закончил профильный факультет алтайского политеха в 2001 году, более 7 лет работал в администрации Ленинского района, занимаясь вопросами строительства в городе. В 2015-м сменил Антона Воробьева, заняв должность председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Сергей Боженко. Олег Богданов

Что не получилось

Опрошенные строители рассказали altapress.ru, что Бобров в первую очередь запомнится проектом по подготовке нового генплана Барнаула. Предшествующий документ был легитимен до 2025 года, однако комитет по строительству настоял на том, что его нужно было привести в соответствие с новым законодательством, а также исправить грубые ошибки. Самую главную — цель на квартальное строительство, под которое отводились масштабные территории вдоль и рядом с Павловским трактом.

Двигал идею и занимался ей «архитектурный» заместитель Боброва — Сергей Боженко. Впрочем, избавление от аварийного жилья — это одно из направлений государства в целом, под которое выделяется серьезное финансирование.

Например, чиновники Новосибирска смогли наладить сотрудничество со строителями, разделяя с ними работу по расселению территории и подготовке площадки. «Там всегда отрыты двери в администрацию. Попасть на примем к нужному специалисту можно в день обращения и это существенно упрощает работу», — рассказывает замдиректора «Регионстроя» Вячеслав Виноградов, который строит в Новосибирске очередную многоэтажку.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Новый генплан получился откровенно плохим. В 2017 году горожане возмутились строительству полигона ТБО на Змеиногорском тракте и выступили с протестом на публичных слушаниях.

Также его критиковали профессионалы. Они назвали массу недочетов, кроме размещения полигона в недопустимом месте. Например, строительство нового жилья преимущественно на месте аварийного при том, что системно не решен вопрос с выкупом жилья у собственников. Также задавались о сокращении зеленых зон в городе, об отказе от строительства жилья на правом берегу Оби и множество других.

Представленный осенью 2018 года доработанный документ вызвал удивление: в нем не исправили большую часть существенных ошибок, говорил главный архитектор края Виктор Четошников. В том числе остались «мелкие» промахи. Например, документ не выделяет участки под строительство медучреждений в районе новостроек и это беспокоит краевой Минздрав.

Также на градосовете в Минстрое эксперты указали на то, что предложенный генплан не намечает точек роста для города, развития, которое поможет остановить миграцию перспективных специалистов и привлечет кадры из других регионов.

Почему не получилось

Коллеги отзываются об Алексее Боброве, как о грамотном строителе и компетентном чиновнике. «Ему просто не удалось создать команду, которая бы рационально управляла строительством в городе, не допуская привилегированного положения определенных компаний», — прокомментировал ситуацию эксперт из строительной отрасли.

В итоге политика администрации города по выделению и формированию участков для нового строительства привела к ряду негативных последствий для Барнаула. В городе с кризисного 2015-го сильнее, чем в среднем по России, упали объемы ввода жилья.

Также в последние годы наблюдается расцвет точечных проектов, которые нарушили принципы развития микрорайонов. Мэрия допускала смену назначения участков и в результате вместо малоэтажного офисного здания появлялась многоэтажная высотка, а жильцы близлежащих домов безуспешно пытаются доказать, что их права на двор, парковку и комфортную жизнь нарушены.

Алексей Бобров. Анна Зайкова , altapress.ru

Плюс чиновники вовремя не подготовили проекты планировок кварталов, в том числе с ветхим жильем, на которых сосредоточились строители. В результате они не смогли контролировать рациональное развитие территории, на которой когда-то были только малоэтажные дома. А также не обеспечили новых жильцов положенными социальными услугами: школами, детсадами, больницами.

Это привело к тому, что в Барнауле на долгий период остановилась выдача разрешений на строительство. Также предпринимателям объясняли, что в центре города не выполняются нормы по обеспечению школами и им следует скинуться на строительство новой или реконструкцию старой.

Летом 2018 года стало известно, что застройщики добровольно скинулись. Сразу после этого строителям снова начали выдавать разрешения: они смогли разом оформить около 20 пакетов документов к 1 июля, добравшись до отметки в 40 разрешений за полугодие (для сравнения — в 2014 выдано 77 разрешений, говорил сам Бобров на одном из совещаний), что позволит им работать по старому закону о долевом строительстве, а не обкатывать в режиме реального времени положения нового, который вызывает большое беспокойство.