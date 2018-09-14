Администрация Барнаула продемонстрировала градостроительному совету проект доработанного генплана развития города до 2036 года. Присутствовавший на совещании архитектор и генпланист Станислав Зенков заявил altapress.ru: «Так проектировать нельзя». Однако документ с большой долей вероятности примут уже в этом году.

Проект генерального плана представлял зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко, а не исполнители из института «Гипрогор». Это насторожило собравшихся экспертов. Их не предупредили, что на очередном градосовете будут освещать такой важный вопрос, и, соответственно, заранее не предоставили документы для изучения.

Принципиальный промах

Зенков отметил, что не услышал главного — обоснования градообразующей группы: показатель численность населения, работающего на градообразующих предприятиях. На каждого работника по специально формуле «навешивают» пенсионеров и детей, а также рассчитывают обслуживающую группу населения.

Станислав Зенков,

генпланист , архитектор:

Данные по градообразующей группе лежат в основе прогноза численности населения на ближайшие пять, а затем на 20 лет вперед. На них опирается генпланирование: решается, как развивать инженерную инфраструктуру города, сколько нужно мест в детсадах, школах, больницах, где и сколько таких соцучреждений нужно. Где проектировать парки. Сколько нужно жилья и где его можно строить.

Недвижимость Барнаула. Рублёвка. Анна Зайкова

Этот показатель помогает понять, в каких направлениях город может развиваться: промышленность, туризм, уникальная медицина и т. д. Этот анализ в представленном проекте генплана отсутствует, говорит Зенков: «Нам просто объявили, что численность населения к 2036 году составит 740 тыс. человек». Цифра получена исходя из того, что в последние пять лет прирост населения города составил около 1% в год.

Парков нет , зато промышленность рванет

В представленной презентации эксперт заострил внимание на том, что в проекте нет новых городских скверов и парков, а старые ужались по площади. Также в нем обошли острый вопрос, из-за которого в 2017 году документ «завернули» — на генплане не указано место для нового полигона ТБО. Обоснование: этот объект регионального значения и он должен быть на генплане Алтайского края.

В презентации ничего не сказано про развитие водного транспорта, зато Затона как поселения там нет. Между тем это поселок с готовой инфраструктурой. Там люди живут. А проблему затопления можно решить, насыпав грунт. Есть и другие вопросы.

Станислав Зенков,

генпланист , архитектор:

Приятно видеть на проекте много промтерриторий. Но что стоит за этим? Какое производство может развиваться в Барнауле? Наверное, это не пищевая переработка — колбасу и масло лучше делать рядом с местом производства сырья.

На заводе «Алтайгеомаш». Анна Зайкова

Эксперт подчеркнул, что представленный документ не отражает экономическое состояние города, не задает векторы развития: «Таким проектом мы говорим, что не знаем, каким будет Барнаул».

Откладывать нельзя принять

На официальном сайте администрации города появилась публикация, которая «знакомит» барнаульцев с представленным генпланом. В заметке перечисляются наиболее значимые предложения и опущены критичные замечания экспертов.

Зато переданы слова Сергея Боженко, который говорит о том, что с утверждением генплана станет возможной разработка других документов и это позволит создать благоприятную среду для жизнедеятельности города.

В Барнауле градостроительному совету представили новый проект генплана города. barnaul.org

Присутствующий на совещании Сергей Дёмин, замглавы города по градостроительству и земельным отношениям, сообщил, что очередная порция замечаний, как и в 2017-м году, отправится разработчикам генплана. Также градосовету пообещали еще одну встречу по вопросу, где дадут высказаться экспертам из разных областей жизни города: энергетикам, водоканалу, представителям от образования, застройщикам и так далее.

Далее по процедуре должны состояться публичные слушания, в ходе которых горожане могут одобрить или не одобрить проект. Однако в марте гордума приняла решение «публичку» заменить заочным обсуждением: барнаульцам позволят высказать свои замечания в письменном виде.

Между тем городу критично нужен новый генплан. Строители неоднократно жаловались, что различные ведомства по формальным признакам отказывает в проектах. А на самом деле проблема простая: по старому генплану строить уже нельзя, а новый все еще не могут принять.