Минздрав просит отдать первые этажи новостроек под поликлиники в Барнауле

Краевой Минздрав озаботился тем, что в новых районах Барнаула не хватает лечебных учреждений. Также их не запланировали на пока еще свободных территориях, отметили эксперты на обсуждении проекта генплана развития города до 2038 года. В связи с этим чиновники здравоохранения попросили строителей проектировать в новостройках помещения под поликлиники.

Обсуждение геплана с экспертами состоялось в конце сентября в Минстройтрансе. Елена Клюева, начальник отдела сектора медицинской техники Минздрава, отметила, что в стороне осталась тема строительства медучреждений в зонах жилой застройки — под это даже не выделены участки.

Елена Клюева,

начальник отдела сектора медицинской техники Минздрава:

В будущем мы можем столкнуться с проблемой отсутствия земельных участков. Для нас это очень важно. В этом году в Березовке нам нужно было построить ФАП за федеральные деньги, но мы не смогли получить участки, потому что он не предусмотрен действующим генпланом. И нам нужно предусмотреть эти ситуации.

Ведущий совещания главный архитектор края Виктор Четошников сообщил, что порекомендует разработчикам документа рассмотреть в микрорайонах массовой застройки размещение объектов здравоохранения.

Что можно сделать в ближайшее время?

Начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров предложил запланировать медучреждения в еще не выставленном на торги квартале 2012, напротив ТРЦ «Арена». Однако он еще даже не спроектирован. «В других уже утверждены проекты планировок и межевания. Земли для маневра уже нет», — сказал Бобров.

Также Минздрав готов выкупать первые этажи домов, если они будут спроектированы в соответствии с требованиями к лечебным учреждениям, сообщила Елена Клюева. Такой призыв уже звучал, отметили участники круглого стола. Однако строители не спешили сотрудничать с Минздравом, потому что не понимают, как будет организован выкуп помещений.

Ситуацию прокомментировал Алексей Бобров: «У нас был опыт: в новостройке спроектировали первый этаж под детский сад. Но в итоге выкупная цена оказалась меньше сметной стоимости проекта, поэтому ни один застройщик на это не пошел».

Клюева отметила, что вопрос Минздрав готов обсуждать выкупа помещений. И сейчас готовится проект поликлиники одним из застройщиков Барнаула.