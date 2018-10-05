Барнаульские депутаты окончательно отменили публичные слушания по генплану

Депутаты Барнаульской гордумы 5 октября внесли изменения в «Правила землепользования и застройки», согласно которым большинство градостроительных вопросов в городе, включая генплан, больше не станут выносить на публичные слушания. Теперь их обсуждение будет проходить заочно. В мэрии полагают: это позволит лучше изучить мнения горожан. Справороссы с новым форматом участия граждан категорически не согласились.

Предположение, что генплан Барнаула, скорее всего, не будут выставлять на публичные слушания, еще в марте высказала на заседании БГД лидер фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых. Но тогда напрямую об этом власти не заявляли.

И вот теперь решено: все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности в Барнауле (кроме правил благоустройства) будут обсуждаться только заочно — путем общественного обсуждения. Это следует из тех изменений, которые внесли в «Правила землепользования и застройки» депутаты на сессии.

Изменения эти представил депутатам Алексей Бобров, руководитель «строительного» комитета мэрии.

Без личного контакта

В чем разница между обоими формата участия граждан?

Публичные слушания —это личный контакт их участников с властями. Они не исключают письменной формы подачи замечаний и предложений перед слушаниями, объясняла ранее Оксана Молодых.

Общественное обсуждение — это форма заочного участия граждан в принятии решений, пояснил Бобров. И они позволяют изучить общественное мнение более качественно и полно, полагает он.

Алексей Бобров. Анна Зайкова , altapress.ru

Алексей Бобров,

председатель комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Общественное обсуждение предполагает размещение всей информации на сайте администрации города, в газете «Вечерний Барнаул». Кроме этого, будут проходить экспозиции на территории города в районах, поселках, по вопросам градостроительной деятельности.

Почему отказались

На вопрос, почему власти решили отказаться от публичных слушаний, глава комитета ответил: чтобы большее количество горожан могло участвовать. У этого формата Бобров вообще видит много преимуществ.

К примеру, то, что с проектом, выносимым на общественное обсуждение, можно знакомиться длительное время — ведь это дает возможность каждому высказать мнение. И наоборот: публичные слушания проводятся в один день (в течение получаса или часа), и на них не все могут прийти.

Публичные слушания. altapress.ru.

Бобров не стал скрывать: к переходу на заочный формат участия горожан подтолкнул, в том числе, и негативный опыт проведения публичных слушаний по генплану. Между тем, как ранее сообщал altapress.ru, окончательное утверждение генплана запланировано на ноябрь.

«Генплан как воздух нужен городу уже сейчас», — говорил на сентябрьской встрече строителей и проектировщиков с Общественной палатой Барнаула строитель Юрий Гатилов.

Пять из шести

Между тем, обсуждать заочно теперь станут не только генплан, но и остальные вопросы градостроительства, в решении которых участвуют горожане. Кроме одного вопроса: правил благоустройства — их выносить на публичные слушания будут по-прежнему.

Все это предусмотрено изменениями в «Правила землепользования и застройки», принятыми депутатами 5 октября. Какие вопросы ушли в заочный формат?

Проект генплана Барнаула ( в том числе проекты по внесению в него изменений);

в том числе проекты по внесению в него изменений); проект правил землепользования и застройки городского округа ( и проекты изменений);

и проекты изменений); проекты планировки территорий; проекты межевания территории;

проект решения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капстроительства;

проекты решений о предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капстроительства.

В последний путь

Фракция «Справедливой России» еще в марте категорически не согласилась с отказом от личного общения с гражданскими активистами. 5 октября Оксана Молодых позицию фракции только подтвердила.

Оксана Молодых. Анна Зайкова , altapress.ru

Оксана Молодых,

руководитель фракции «Справедливой России» в БГД:

Мы все понимаем, что данным проектом решения провожаем в последний путь публичные слушания по градостроительству. В частности, по пяти пунктам из шести возможных. Не все столичные города отважились на такой шаг, по крайней мере, мне не удалось найти таких городов. Краснодар выносит весь комплекс на публичные слушания, Новосибирск — три пункта. Фракция категорически против.

Все за и против

Вместе с тем в «Правила землепользования и застройки» 5 октября вносили и другие изменения. Документ привели в соответствие «вышестоящему» законодательству и включили в него блок, связанный с исполнением судебных решений, «что не может не радовать», сказала Молодых. Поэтому фракция «СР» воздержалась.

В целом воздержавшихся было восемь (то есть чуть меньше четверти пришедших на сессию депутатов). За проголосовали 27 депутатов.