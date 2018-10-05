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Барнаульские депутаты окончательно отменили публичные слушания по генплану

Депутаты Барнаульской гордумы 5 октября внесли изменения в «Правила землепользования и застройки», согласно которым большинство градостроительных вопросов в городе, включая генплан, больше не станут выносить на публичные слушания. Теперь их обсуждение будет проходить заочно. В мэрии полагают: это позволит лучше изучить мнения горожан. Справороссы с новым форматом участия граждан категорически не согласились.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Предположение, что генплан Барнаула, скорее всего, не будут выставлять на публичные слушания, еще в марте высказала на заседании БГД лидер фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых. Но тогда напрямую об этом власти не заявляли.

И вот теперь решено: все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности в Барнауле (кроме правил благоустройства) будут обсуждаться только заочно — путем общественного обсуждения. Это следует из тех изменений, которые внесли в «Правила землепользования и застройки» депутаты на сессии.

Изменения эти представил депутатам Алексей Бобров, руководитель «строительного» комитета мэрии.

Без личного контакта

В чем разница между обоими формата участия граждан?

Публичные слушания —это личный контакт их участников с властями. Они не исключают письменной формы подачи замечаний и предложений перед слушаниями, объясняла ранее Оксана Молодых.

Общественное обсуждение — это форма заочного участия граждан в принятии решений, пояснил Бобров. И они позволяют изучить общественное мнение более качественно и полно, полагает он.

Алексей Бобров.
Алексей Бобров.
Анна Зайкова, altapress.ru

Алексей Бобров,
председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

Общественное обсуждение предполагает размещение всей информации на сайте администрации города, в газете «Вечерний Барнаул». Кроме этого, будут проходить экспозиции на территории города в районах, поселках, по вопросам градостроительной деятельности.

Почему отказались

На вопрос, почему власти решили отказаться от публичных слушаний, глава комитета ответил: чтобы большее количество горожан могло участвовать. У этого формата Бобров вообще видит много преимуществ.

К примеру, то, что с проектом, выносимым на общественное обсуждение, можно знакомиться длительное время — ведь это дает возможность каждому высказать мнение. И наоборот: публичные слушания проводятся в один день (в течение получаса или часа), и на них не все могут прийти.

Публичные слушания.
Публичные слушания.
altapress.ru.

Бобров не стал скрывать: к переходу на заочный формат участия горожан подтолкнул, в том числе, и негативный опыт проведения публичных слушаний по генплану. Между тем, как ранее сообщал altapress.ru, окончательное утверждение генплана запланировано на ноябрь.

«Генплан как воздух нужен городу уже сейчас», — говорил на сентябрьской встрече строителей и проектировщиков с Общественной палатой Барнаула строитель Юрий Гатилов.

Пять из шести

Между тем, обсуждать заочно теперь станут не только генплан, но и остальные вопросы градостроительства, в решении которых участвуют горожане. Кроме одного вопроса: правил благоустройства — их выносить на публичные слушания будут по-прежнему.

Все это предусмотрено изменениями в «Правила землепользования и застройки», принятыми депутатами 5 октября. Какие вопросы ушли в заочный формат?

  • Проект генплана Барнаула (в том числе проекты по внесению в него изменений);
  • проект правил землепользования и застройки городского округа (и проекты изменений);
  • проекты планировки территорий; проекты межевания территории;
  • проект решения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капстроительства;
  • проекты решений о предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капстроительства.

В последний путь

Фракция «Справедливой России» еще в марте категорически не согласилась с отказом от личного общения с гражданскими активистами. 5 октября Оксана Молодых позицию фракции только подтвердила.

Оксана Молодых.
Оксана Молодых.
Анна Зайкова, altapress.ru

Оксана Молодых,
руководитель фракции «Справедливой России» в БГД:

Мы все понимаем, что данным проектом решения провожаем в последний путь публичные слушания по градостроительству. В частности, по пяти пунктам из шести возможных. Не все столичные города отважились на такой шаг, по крайней мере, мне не удалось найти таких городов. Краснодар выносит весь комплекс на публичные слушания, Новосибирск — три пункта. Фракция категорически против.

Все за и против

Вместе с тем в «Правила землепользования и застройки» 5 октября вносили и другие изменения. Документ привели в соответствие «вышестоящему» законодательству и включили в него блок, связанный с исполнением судебных решений, «что не может не радовать», сказала Молодых. Поэтому фракция «СР» воздержалась.

В целом воздержавшихся было восемь (то есть чуть меньше четверти пришедших на сессию депутатов). За проголосовали 27 депутатов.

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