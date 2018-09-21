«Нужно принимать»: как барнаульским общественникам представили генплан города

Недочетов и вопросов много, однако генеральный план развития Барнаула нужно срочно принимать. К такому выводу пришел городской общественный совет, которому 20 сентября представили разработку питерского института «Гипрогор». Все проблемы можно решить в рабочем порядке, прокомментировали представители мэрии. Окончательное утверждение документа запланировано на ноябрь 2018 года.

В общественный совет города входят представители бизнеса, архитекторы, застройщики и другие. Перед ними выступил замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко. В своем 40-минутном докладе он рассказал об основных идеях проекта генплана, большую часть из которых уже презентовали на сайте мэрии.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Генеральный план определяет возможные пути развития округа. Он формулирует назначение участков и не занимается детальной проработкой проектов.

Озвученные детали проекта генплана

За основу проекта генплана взята прогнозируемая численность населения: к расчетному 2036−2038 годам в Барнауле будут проживать 740 тысяч человек.

Градостроители не отказываются от тоннеля под железнодорожной насыпью , который уведет автопоток с пр. Красноармейского на ул. Малахова. Это даст толчок для развития еще одного общественного центра на месте частного сектора.

который уведет автопоток с пр. Красноармейского на ул. Малахова. Это даст толчок для развития еще одного общественного центра на месте частного сектора. Естественная убыль жилья составит 1 млн кв. м , а добавится 7 млн. кв. м. В результате на каждого барнаульца придется уже не 24 кв. м , а 28 кв. м. и в итоге в городе будет почти 22 млн «квадратов» жилья. По генплану строить его будут на месте ветхих домов. Выделено 15 зон.

а добавится 7 млн. кв. м. В результате на каждого барнаульца придется уже не 24 кв. м а 28 кв. м. и в итоге в городе будет почти 22 млн «квадратов» жилья. По генплану строить его будут на месте ветхих домов. Выделено 15 зон. Генплан не предусматривает расширение зеленых зон в городе: сейчас их 9434 га и это превышает расчетные нормативы даже с учетом роста населения до 2028 года.

Заседание общественного совета по проекту генплана Барнаула. Анна Зайкова.

В Барнауле не будут строить полигон ТБО. Площадки спроектируют в Первомайском и Павловском районах. Однако в краевой столице появится мусоросортировочный завод , который уже запланирован компанией «Эко-комплекс» — сейчас она эксплуатирует действующий полигон.

который уже запланирован компанией «Эко-комплекс» — сейчас она эксплуатирует действующий полигон. Строить жилье на правом берегу Оби не будут. Это экономически нецелесообразно и недоступно городу в обозримом будущем , подчеркивает Боженко.

Реакция общественного совета

Эксперты общественного совета поблагодарили докладчика и администрацию города. Они заострили внимание на проблемах вроде утилизации жидких отходов и сжигании твердых, точечном строительстве в центре города, создании велодорожек и так далее.

Серьезной экспертной критики не прозвучало — только ссылка на публикации критики в СМИ. На это Боженко ответил, что все это политические игры и студенческие «прожекты».

Докладчики согласились, что все вопросы важные, но большая часть из них на самом деле уже решена в проекте генплана. «Просто чтобы представить его весь, придется часов 12 зачитывать информацию многокилограммовых пояснительных записок», — отметил Боженко.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Генеральный план города должен быть крупным жестким каркасом, который мы возьмем за основу развития. Не нужно этих детальных проработок. Заняться ими следует специальной группе, которая пошагово будет прорабатывать каждый отдельный район и за два года подготовит детальный план Барнаула. У группы должно быть достаточное финансирование, чтобы ставить задачи проектным институтам. Не меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Заседание общественного совета по проекту генплана Барнаула. Анна Зайкова.

Генплан как воздух нужен городу уже сейчас, подытожил Гатилов и его поддержали все выступающие члены общественного совета. «Город два года не развивается. Мы не можем работать», — добавил Валид Газиев, собственник компании «Строй-инвест», которая построила ЖК «Плаза» на ул. Никитина, 107.

Такую группу планируют создать, сообщил Сергей Демин, замглавы города по градостроительству и земельным отношениям города. Эти специалисты займутся разработкой проектов планировок кварталов.

Надо принимать

Члены общественного совета единогласно одобрили представленный проект генерального плана. Параллельно документ сейчас обсуждают узкие группы специалистов: дорожники, представители сетевых компаний, строители, архитекторы. Каждая группа формирует свой пакет замечаний.

В ноябре проект генплана вынесут на рассмотрение барнаульской думы, где его планируют принять, сообщили чиновники.