Для двух школ в центре Барнаула возведут пристройки

Сергей Дёмин,

замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям:

— Совместно с комитетом по образованию мы ищем решение, которое позволит обеспечит детей Центрального района садами и школами. Мы обозначили проблему строителям и они пришли с предложением реконструировать некоторые школы.

Сейчас компании разрабатывают проект для гимназии №22 на Ядринцева, 76. Предварительно это позволит добавить учебному заведению 400 мест.

На следующем этапе строители займутся реконструкцией школы №42 на Красноармейском, 133 и других. А на перекрестке улиц Ядринцева и Партизанская планируют построить хороший детский сад.

Организуют и оплатят работы строители пропорционально количеству построенных и запланированных квадратных метров жилья.

Сергей Дёмин,

замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям:

— Пристройки к действующим школам актуальны только для центра Барнаула. В других районах города под учебные заведения площадки зарезервированы и строительство финансируется по федеральной программе.

Пока вопрос прорабатывается, поэтому администрация не может сказать, когда начнется строительство.

Зачем нужны пристройки

Гимназии №22 и №42 расположены в "старых" кварталах Барнаула, но вокруг них сейчас строятся высотные дома. В последнее время по ряду проектов компании не могут получить разрешение, так как не выполняются требования по обеспечению жильцов объектами социально назначения.

В центре Барнаула сейчас работают ИСК "Алгоритм", "Жилищная инициатива", ПСК "Строительная перспектива", "Регионстрой", "Досмтрой Барнаул", "ПР-Холдинг", "Адалин-Строй", "Сибирия" и другие.