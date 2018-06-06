Недвижимость

Для двух школ в центре Барнаула возведут пристройки

Сегодня, 16:40.
Недвижимость

Строители, которые возводят дома в центре Барнаула, собираются реконструировать две школы (№42 и №22) и детский сад. Об этом рассказал Сергей Дёмин, замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям на градостроительном совете 6 июня.

В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года.
В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко.

Сергей Дёмин,
замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям:

— Совместно с комитетом по образованию мы ищем решение, которое позволит обеспечит детей Центрального района садами и школами. Мы обозначили проблему строителям и они пришли с предложением реконструировать некоторые школы.

Сейчас компании разрабатывают проект для гимназии №22 на Ядринцева, 76. Предварительно это позволит добавить учебному заведению 400 мест.

На следующем этапе строители займутся реконструкцией школы №42 на Красноармейском, 133 и других. А на перекрестке улиц Ядринцева и Партизанская планируют построить хороший детский сад.

Организуют и оплатят работы строители пропорционально количеству построенных и запланированных квадратных метров жилья.  

Сергей Дёмин,
замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям:

— Пристройки к действующим школам актуальны только для центра Барнаула. В других районах города под учебные заведения площадки зарезервированы и строительство финансируется по федеральной программе.

Пока вопрос прорабатывается, поэтому администрация не может сказать, когда начнется строительство.

Зачем нужны пристройки

Гимназии №22 и №42 расположены в "старых" кварталах Барнаула, но вокруг них сейчас строятся высотные дома. В последнее время по ряду проектов компании не могут получить разрешение, так как не выполняются требования по обеспечению жильцов объектами социально назначения.

В центре Барнаула сейчас работают ИСК "Алгоритм", "Жилищная инициатива", ПСК "Строительная перспектива", "Регионстрой", "Досмтрой Барнаул", "ПР-Холдинг", "Адалин-Строй", "Сибирия" и другие.

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