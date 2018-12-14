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14 декабря
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Политика
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Барнаульский экс-чиновник возглавил городское архитектурное учреждение

Алексей Бобров, экс-председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, городское МКУ «Архитектура», сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Алексей Бобров.
Алексей Бобров.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам Екатерины Андреевой, главы пресс-центра администрации, Алексей Бобров покинул свой прежний пост 30 ноября. Этому предшествовал отпуск, в который бывший председатель, как стало известно, ушел в начале ноября. С 3 декабря он стал руководителем МКУ «Архитектура».

Сейчас обязанности председателя строительного комитета города исполняет заместитель Сергей Боженко.

Алексей Бобров — профессиональный «строительный» чиновник. Он закончил профильный факультет алтайского «политеха» в 2001 году, более 7 лет работал в администрации Ленинского района. В 2015-м сменил Антона Воробьева, заняв должность председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Ранее опрошенные altapress.ru строители сказали, что время работы Боброва в первую очередь запомнится проектом по подготовке нового генплана Барнаула. Предшествующий документ был легитимен до 2025 года, однако комитет по строительству настоял на том, что его нужно было привести в соответствие с новым законодательством, а также исправить грубые ошибки.

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