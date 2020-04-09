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9 апреля 4°C

Подозреваемому во взяточничестве заму главы Барнаула не удалось выйти из-за решетки

Заместителю главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергею Демину, подозреваемому во взяточничестве, не удалось добиться изменения меры пресечения. Он останется в СИЗО.

Сергей Демин.
Сергей Демин.
barnaul.org

Как сообщи altapress.ru осведомленный источник, 9 апреля в суде рассматривалось апелляция стороны защиты чиновника на ранее принятое решение о заключении Демина под стражу.

В итоге решение не было изменено. Замглавы городской администрации останется в СИЗО до 17 апреля.

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Ожидается, что к этому времени следователь будет выходить с ходатайством о продлении содержания чиновника под стражей.

Напомним, согласно версии следствия, в 2019 году в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», Сергей Демин получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

Отмечалось, что данные преступные средства предназначались ему за «общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города».

Демина задержали 16 марта, в его доме прошли обыски.

В феврале этого года силовики задержали генерального директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей.

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