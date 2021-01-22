Мэр Барнаула освободил от должности главу района, занимавшего кресло всего два месяца

О возможном уходе Андрея Овсянникова из горадминистрации стало известно накануне. И, в самом деле, как рассказали в мэрии, 21 января он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Овсянников был назначен главой Октябрьского района 11 ноября 2020 года — после того, как пост покинул Вячеслав Новиков. Ранее он был главой Троицкого района Алтайского края.
Причины столько недолгой работы не раскрываются. Известно, что во время его работы в Троицком районе выяснилось, что он живет в Барнауле и ездит в район, оплачивая расходы на бензин за счет бюджета. За списание бензина на 72 тыс. рублей прокуратура внесла ему представление.
Ранее администрацию покинул замглавы Максим Полежаев (он проработал около полугода) и руководитель управления по предпринимательству Евгений Наздрачев (его стаж в мэрии — около 4 месяцев).