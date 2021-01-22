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Политика

Мэр Барнаула освободил от должности главу района, занимавшего кресло всего два месяца

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал заявление об увольнении Андрея Овсянникова, проработавшего главой Октябрьского района около двух месяцев. Об этом сообщил сайт мэрии Барнаула. https://barnaul.org/news/andrey-ovsyannikov-osvobozhden-ot-zanimaemoy-dolzhnosti-glavy-administratsii-oktyabrskogo-rayona.html

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
barnaul.org.

О возможном уходе Андрея Овсянникова из горадминистрации стало известно накануне. И, в самом деле, как рассказали в мэрии, 21 января он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Овсянников был назначен главой Октябрьского района 11 ноября 2020 года — после того, как пост покинул Вячеслав Новиков. Ранее он был главой Троицкого района Алтайского края.

Причины столько недолгой работы не раскрываются. Известно, что во время его работы в Троицком районе выяснилось, что он живет в Барнауле и ездит в район, оплачивая расходы на бензин за счет бюджета. За списание бензина на 72 тыс. рублей прокуратура внесла ему представление.

Ранее администрацию покинул замглавы Максим Полежаев (он проработал около полугода) и руководитель управления по предпринимательству Евгений Наздрачев (его стаж в мэрии — около 4 месяцев).

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