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Башенный кран рухнул и распугал трамваи в Барнауле. Как крановщик попал в опасность — исторический фоторепортаж из 2005-го

Башенный кран упал в центре Барнаула в мае 2005 года. Он перекрыл трамвайные пути, сковал движение транспорта и напугал жителей. Жизнь крановщика повисла на одном тросе, но обошлось без жертв. Рухнувшая махина и ошарашенные люди — в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Башенный кран рухнул на пр. Красноармейском в Барнауле. 25.05.2005.
Башенный кран рухнул на пр. Красноармейском в Барнауле. 25.05.2005.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru.

Кран устал и решил прилечь на пр. Красноармейском. На бок он завалился на стройке рядом с гостиницей «Турист». Сейчас там находятся ЖК «Анастасия» и «Ак Барс Банк».

Инцидент произошел утром, примерно в 10:35. Altapress.ru 17 лет назад писал, что кабина крановщика 15 минут болталась в воздухе на одном тросе.

На помощь прибыла дежурная смена МЧС. Спасатель Александр Карчин с двумя коллегами вытащили потерпевшего за несколько минут. Уточнялось, что кран мог упасть из-за превышения грузоподъемности.

Из-за падения оборвались линии электропередач, а также переломились рельсы. Движение в сторону площади Спартака застопорилось. Машины, автобусы и маршрутки поехали по ул. Крупской.

Барнаульцы столпились на остановке. На кадрах видно, как мужчина смотрит в одну точку, подперев лицо рукой. Мелькают яркие каски нахмуренных строителей. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

Башенный кран рухнул на пр. Красноармейском в Барнауле. 25.05.2005.
Башенный кран рухнул на пр. Красноармейском в Барнауле. 25.05.2005.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru.
Башенный кран рухнул на пр. Красноармейском в Барнауле. 25.05.2005.
Башенный кран рухнул на пр. Красноармейском в Барнауле. 25.05.2005.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru.

Напомним, 23 июня 2018-го на краевую столицу нахлынул разрушительный ураган. Рухнул башенный кран на пересечении ул. Гоголя и пр. Ленина. Как выяснилось позже, его тормозная система была неисправна.

Машинист крана получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в карете скорой помощи.

Между тем в центре Барнаула снесли двухэтажный дом, с которым в 2015 году сфотографировался Ефим Шифрин. Теперь на его месте только руины и обломки.

Кстати, в 2004 году барнаульцы гуляли по городу нагишом. Подробнее — в нашем фоторепортаже «А тетя-то голая!»

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