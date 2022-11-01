Кран устал и решил прилечь на пр. Красноармейском. На бок он завалился на стройке рядом с гостиницей «Турист». Сейчас там находятся ЖК «Анастасия» и «Ак Барс Банк».
Инцидент произошел утром, примерно в 10:35. Altapress.ru 17 лет назад писал, что кабина крановщика 15 минут болталась в воздухе на одном тросе.
На помощь прибыла дежурная смена МЧС. Спасатель Александр Карчин с двумя коллегами вытащили потерпевшего за несколько минут. Уточнялось, что кран мог упасть из-за превышения грузоподъемности.
Из-за падения оборвались линии электропередач, а также переломились рельсы. Движение в сторону площади Спартака застопорилось. Машины, автобусы и маршрутки поехали по ул. Крупской.
Барнаульцы столпились на остановке. На кадрах видно, как мужчина смотрит в одну точку, подперев лицо рукой. Мелькают яркие каски нахмуренных строителей. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.
Напомним, 23 июня 2018-го на краевую столицу нахлынул разрушительный ураган. Рухнул башенный кран на пересечении ул. Гоголя и пр. Ленина. Как выяснилось позже, его тормозная система была неисправна.
Машинист крана получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в карете скорой помощи.
Между тем в центре Барнаула снесли двухэтажный дом, с которым в 2015 году сфотографировался Ефим Шифрин. Теперь на его месте только руины и обломки.
Кстати, в 2004 году барнаульцы гуляли по городу нагишом. Подробнее — в нашем фоторепортаже «А тетя-то голая!»