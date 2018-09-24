Отказали тормоза. Следком нашел новые подробности в деле о гибели крановщика во время урагана в Барнауле

Следственный комитет рассказал о новых подробностях в деле о гибели крановщика , работавшего во время разрушительного урагана , пронесшегося по Барнаулу 23 июня 2018 года. Как сообщают следователи , башенный кран работал с технической неисправностью тормозной системы.

За что обвиняют директора

СУСК уже расследовал уголовное дело, которое было заведено в отношении директора фирмы «Юникон». Его обвиняют в преступлении, заключающемся в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Директора этой компании, занимающейся, согласно выписки из ЕГРЮЛ, специализированными строительными работами, по версии следствия, не провел вовремя экспертизу промышленной безопасности и допустил эксплуатацию имеющего техническую неисправность крана на стройплощадке. Дело передано в суд.

Как произошла трагедия

23 июня вечером из-за шквального ветра на строительной площадке ЖК «Собрание», возводимого на пересечении улицы Гоголя и проспекта Ленина, случилось аварийное отключение света. Из-за этого прекратилось электропитание башенного крана, которым управлял 50-летний рабочий.

Во время такого отключения должна была сработать тормозная система крана, которая воспрепятствовала бы движению машины по рельсам. Но из-за неисправности кран из-за ветра стал произвольно катиться, развил скорость и, разбив тупиковые упоры, рухнул вдоль улицы Гоголя на перекресток с проспектом.

Находившийся в этот момент в кабине башенного крана машинист получил несовместимые с жизнью повреждения. Крановщик умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Кран при этом снес часть крыши Дворца бракосочетания, зацепил провода и повредил две машины.

Очевидцы падения крана из группы «Барнаул 22» рассказали, что в тот момент, когда началась буря, машина переносила многотонный груз. Все находящиеся на стройке люди стали кричать крановщику, чтобы тот срочно покинул кабину. Однако рабочий до последнего уводил многотонный груз в сторону от проспекта.

Комментарии застройщика

Напомним, что 25 июля представитель застройщика СК «Сибирия», которая пользовалась услогами ООО «Юникон, рассказал, что работы на объекте велись по графику, в две смены. Он объяснил, что в жаркую погоду рабочие принимают бетон ближе к вечеру «для лучшего набора прочности».

Представитель пресс-службы СК «Сибирия»: