Следователи возбудили дело по факту гибели 50-летнего крановщика в Барнауле

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи повторно осматривают место происшествия и устанавливают круг лиц, ответственных за безопасность на стройке.

Напомним, ЧП произошло вечером 23 июня после резкого ухудшения погоды. Кран, работавший на стройплощадке ЖК "Собрание", рухнул на проспект Ленина и повредил крышу Дворца бракосочетаний, а также два автомобиля.

В кабине крана в это время находился 50-летний машинист. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.