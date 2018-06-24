Следователи возбудили дело по факту гибели 50-летнего крановщика в Барнауле

В СУ СКР по Алтайскому сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели машиниста башенного крана вечером 23 июня.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
Сейчас следователи повторно осматривают место происшествия и устанавливают круг лиц, ответственных за безопасность на стройке.
Напомним, ЧП произошло вечером 23 июня после резкого ухудшения погоды. Кран, работавший на стройплощадке ЖК "Собрание", рухнул на проспект Ленина и повредил крышу Дворца бракосочетаний, а также два автомобиля.
В кабине крана в это время находился 50-летний машинист. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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