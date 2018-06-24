Появилось видео с моментом падения башенного крана во время шторма в Барнауле

На YouTube появился 10-секундный ролик, на котором запечатлен момент падения башенного крана на проезжую часть проспекта Ленина.
На кадрах ролика видно, что кран упал упал прямо перед автомобилем, из которого велась съемка.
ЧП произошло вечером 23 июня после резкого ухудшения погоды. Кран, работавший на стройплощадке ЖК "Собрание", рухнул на проспект Ленина и повредил крышу Дворца бракосочетаний, а также два автомобиля.
Крановщик скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. По данным "Вести 22", мужчина мог выпрыгнуть из кабины, но до последнего пытался отвести многотонный кран от проезжей части.
Следком начал доследственную проверку.
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