"Он не успел": застройщик рассказал, как погиб крановщик в барнаульском урагане

50-летний крановщик, погибший во время шторма в Барнауле 23 июня, по сути не мог управлять машиной и грузом, следует из комментария пресс-секретаря СК "Сибирия" программе "Вести-Алтай". трагедия могла бы и не произойти, считают в строительной компании, если бы поступило предупреждение от МЧС.
Во время шторма строительный кран на площадке ЖК "Собрание" на ул. Гоголя упал на пр. Ленина. Он снес часть крыши Дворца бракосочетания, зацепил провода и повредил две машины. Крановщик умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Представитель СК "Сибирия" рассказал, что работы на объекте велись по графику, в две смены. Он объяснил, что в жаркую погоду рабочие принимают бетон ближе к вечеру "для лучшего набора прочности".
Представитель пресс-службы СК "Сибирия":
— Работа на строительстве объекта велась в штатном режиме. никаких оповещений от МЧС о надвигающемся урагане не поступало. В момент, когда налетел порыв ветра, кран был с емкостью бетона. В этот момент случилось отключение электричества, автоматика заблокировала движение груза. Сбросить его не удалось, как и повернуть стрелу по ветру. Прораб потребовал немедленно покинуть кран, но крановщик не успел.
Сильным порывом ветра, сообщили в компании, кран сдвинуло в сторону проспекта Ленина, он опрокинулся.
Представитель пресс-службы СК "Сибирия":
— Добавим, что когда у нас есть предупреждения, то каждый объект индивидуально рассматривается: закрепляются краны и, соответственно, никто не работает.
Тем временем очевидцы падения крана из группы "Барнаул 22" рассказали, что в тот момент, когда началась буря, машина переносила многотонный груз. Все находящиеся на стройке люди стали кричать крановщику, чтобы тот срочно покинул кабину. Однако рабочий до последнего уводил многотонный груз в сторону от проспекта.
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