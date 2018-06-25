"Он не успел": застройщик рассказал, как погиб крановщик в барнаульском урагане

Сегодня, 08:06.
Происшествия

50-летний крановщик, погибший во время шторма в Барнауле 23 июня, по сути не мог управлять машиной и грузом, следует из комментария пресс-секретаря СК "Сибирия" программе "Вести-Алтай". трагедия могла бы и не произойти, считают в строительной компании, если бы поступило предупреждение от МЧС.

Строительный кран упал в Барнауле.
Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22.

Во время шторма строительный кран на площадке ЖК "Собрание" на ул. Гоголя упал на пр. Ленина. Он снес часть крыши Дворца бракосочетания, зацепил провода и повредил две машины. Крановщик умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Представитель СК "Сибирия" рассказал, что работы на объекте велись по графику, в две смены. Он объяснил, что в жаркую погоду рабочие принимают бетон ближе к вечеру "для лучшего набора прочности".

Представитель пресс-службы СК "Сибирия":

— Работа на строительстве объекта велась в штатном режиме. никаких оповещений от МЧС о надвигающемся урагане не поступало. В момент, когда налетел порыв ветра, кран был с емкостью бетона. В этот момент случилось отключение электричества, автоматика заблокировала движение груза. Сбросить его не удалось, как и повернуть стрелу по ветру. Прораб потребовал немедленно покинуть кран, но крановщик не успел.

Сильным порывом ветра, сообщили в компании, кран сдвинуло в сторону проспекта Ленина, он опрокинулся.

Представитель пресс-службы СК "Сибирия":

— Добавим, что когда у нас есть предупреждения, то каждый объект индивидуально рассматривается: закрепляются краны и, соответственно, никто не работает.

Тем временем очевидцы падения крана из группы "Барнаул 22" рассказали, что в тот момент, когда началась буря, машина переносила многотонный груз. Все находящиеся на стройке люди стали кричать крановщику, чтобы тот срочно покинул кабину. Однако рабочий до последнего уводил многотонный груз в сторону от проспекта.

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