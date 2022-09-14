14 сентября
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День в истории

А тетя-то голая! Фоторепортаж altapress.ru из того недавнего времени, когда в центре Барнаула гуляли нагишом

Барнаульская молодежь развлекалась как могла в 2004 году. Тогда, в июне, девушки и юноши — в том числе татуировщик Михаил Тау — вышли на улицу не в повседневной одежде, а… С провокационным боди-артом. Программу отчаянные художники назвали «Экзотика тела», она стала частью фестиваля «Молодежная палитра». Подробнее о необычном событии — в ностальгическом и дерзком фоторепортаже altapress.ru.

Фестиваль "Экзотика тела" в Барнауле. 2004 год.
Фестиваль "Экзотика тела" в Барнауле. 2004 год.
Михаил Хаустов, altapress.ru

Участники «Экзотики тела» устроили театрализованное представление на площади Октября 27 июня, 18 лет назад. Свои тела они буквально превратили в живописные полотна.

У одной девушки на животе «плавает» зеленый, как инопланетянин, осьминог. Другая не побоялась раскрасить лицо, а еще одна — с витиеватыми ветками на спине — решила прокатиться на коне.

Фестиваль &quot;Экзотика тела&quot; в Барнауле. 2004 год.
Фестиваль «Экзотика тела» в Барнауле. 2004 год.
Михаил Хаустов, altapress.ru

Мужчины показали татуировки на мускулах, а колоритный молодой человек поместил на грудь портрет гигантского волка. Получился смелый карнавал!

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