А тетя-то голая! Фоторепортаж altapress.ru из того недавнего времени, когда в центре Барнаула гуляли нагишом

Барнаульская молодежь развлекалась как могла в 2004 году. Тогда, в июне, девушки и юноши — в том числе татуировщик Михаил Тау — вышли на улицу не в повседневной одежде, а… С провокационным боди-артом. Программу отчаянные художники назвали «Экзотика тела», она стала частью фестиваля «Молодежная палитра». Подробнее о необычном событии — в ностальгическом и дерзком фоторепортаже altapress.ru.

Участники «Экзотики тела» устроили театрализованное представление на площади Октября 27 июня, 18 лет назад. Свои тела они буквально превратили в живописные полотна.

У одной девушки на животе «плавает» зеленый, как инопланетянин, осьминог. Другая не побоялась раскрасить лицо, а еще одна — с витиеватыми ветками на спине — решила прокатиться на коне.

Фестиваль «Экзотика тела» в Барнауле. 2004 год. Михаил Хаустов , altapress.ru

Мужчины показали татуировки на мускулах, а колоритный молодой человек поместил на грудь портрет гигантского волка. Получился смелый карнавал!