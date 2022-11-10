Дом 1954 года постройки на ул. Матросова, 197 готовят к сносу. Администрация ищет подрядчика. Что это за здание и какие еще строения готовятся снести в ближайшее время в Барнауле — расскажет altapress.ru.

Здание на ул. Матросова, 197 признали аварийным зимой 2017 года, на тот момент износ дома составлял 71%. Строение должны были снести в январе 2018 года. Однако в то время даже жителей не расселили. В марте 2021 года в одной из квартир на голову хозяйки обрушился потолок. Деревянные перекрытия прогнили, шлакоблочные стены сыпались.

Из-за угрозы обрушения около этого и нескольких других домов в Барнауле уже объявляли режим повышенной готовности.

Подрядчику предстоит отключить объект от всех инженерных сетей и огородить площадку. После демонтажа он вывезет строительный мусор. Начальная стоимость работ на объекте — 3,6 млн рублей.

Какие еще дома готовят к сносу

Двухэтажный дом на ул. 2-я Строительная, 60 снесет компания «Стройремсервис» за 793 тыс. рублей. Здание 1955 года постройки трещит по швам — и не только. Трещины бегут по фундаменту и шлакоблочным стенам, штукатурка отслоилась, разрушается кладка. Дощатые перегородки и перекрытия прогнулись. Из-за протекания кровли прогнили балки и щиты.

«Стройремсервис» также снесет двухэтажный жилой дом 1963 года постройки на ул. Якорная, 4 в Затоне. Стоимость работ — 606 тыс. рублей.

Дом на ул. Короленко , 97 в Барнауле снесли до основания. Анна Зайкова , altapress.ru. Дом на ул. Короленко , 97 в Барнауле снесли до основания. Анна Зайкова , altapress.ru.

В Барнауле уже сравняли с землей «дом Шифрина» на Короленко, 97, аварийные здания на ул. Кулагина, 13, 15 и 66. Впервые демонтировали четырехэтажный жилой дом на ул. Советской армии, 85. Всего в ближайшее время власти планировали снести как минимум 16 объектов.