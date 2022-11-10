10 ноября
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Недвижимость

Трущобы — под снос. Дом, где на хозяйку упал потолок, сровняют с землей в Барнауле

Дом 1954 года постройки на ул. Матросова, 197 готовят к сносу. Администрация ищет подрядчика. Что это за здание и какие еще строения готовятся снести в ближайшее время в Барнауле — расскажет altapress.ru.

Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.

Здание на ул. Матросова, 197 признали аварийным зимой 2017 года, на тот момент износ дома составлял 71%. Строение должны были снести в январе 2018 года. Однако в то время даже жителей не расселили. В марте 2021 года в одной из квартир на голову хозяйки обрушился потолок. Деревянные перекрытия прогнили, шлакоблочные стены сыпались.

Из-за угрозы обрушения около этого и нескольких других домов в Барнауле уже объявляли режим повышенной готовности.

Подрядчику предстоит отключить объект от всех инженерных сетей и огородить площадку. После демонтажа он вывезет строительный мусор. Начальная стоимость работ на объекте — 3,6 млн рублей.

Какие еще дома готовят к сносу

Двухэтажный дом на ул. 2-я Строительная, 60 снесет компания «Стройремсервис» за 793 тыс. рублей. Здание 1955 года постройки трещит по швам — и не только. Трещины бегут по фундаменту и шлакоблочным стенам, штукатурка отслоилась, разрушается кладка. Дощатые перегородки и перекрытия прогнулись. Из-за протекания кровли прогнили балки и щиты.

«Стройремсервис» также снесет двухэтажный жилой дом 1963 года постройки на ул. Якорная, 4 в Затоне. Стоимость работ — 606 тыс. рублей.

Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.
Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.
Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В Барнауле уже сравняли с землей «дом Шифрина» на Короленко, 97, аварийные здания на ул. Кулагина, 13, 15 и 66. Впервые демонтировали четырехэтажный жилой дом на ул. Советской армии, 85. Всего в ближайшее время власти планировали снести как минимум 16 объектов.

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