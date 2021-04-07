Трущобы Барнаула. Репортаж из аварийных бараков, где жильцы рискуют оказаться под завалами

Весной в Барнауле оттаяли не только ямы на дорогах, но и аварийные дома. Последние буквально на глазах начали сыпаться. В соцсетях одна за другой стали появляться новости про обрушения жилых зданий. В одном из них, на ул. 1-я Западная, 51, пострадали несущие конструкции, жильцов эвакуировали. Остальные тоже «на ладан дышат» и кажется, что вот-вот рухнут. В каждом из них до сих пор живут люди. Корреспонденты altapress.ru побывали на двух нашумевших объектах — ул. Советской Армии, 54 и на ул. Матросова, 197.

«Это же страшное дело»…

Двухэтажный барак на ул. Советской Армии, 54 стоит, но с трудом. Он оседает внутри и рушится снаружи. На днях обвалился фасад. Новость об этом облетела соцсети и СМИ. По словам жильцов, после происшествия на место приехали сотрудники полиции, администрации и спасатели.

«Походили вокруг и уехали», — рассказали они для паблика.

Мы находимся в одной из квартир и смотрим в окно на гору из битого кирпича. Всю ночь часть фасада осыпалась на карниз. На наших глазах старые кирпичи с глухим стуком падают на внушительный холм из стройматериалов.

В это время пожилая хозяйка рассказывает свою историю. Ее муж-инвалид первой группы, прикованный к старенькой кровати, молча смотрит на нас. Над ним — осыпающийся потолок с большой дырой. В образовавшемся проеме с торчащей дранкой — старые тряпки.

«В нашем доме 29 жильцов. В администрации сказали переезжать в маневренное жилье или снимать квартиры. Обещали оплачивать 95%. На днях приходил мужчина из мэрии, он тоже здесь все фотографировал. А толку-то…», — спокойно говорит инвалид второй группы Тамара Сивцева.

Аварийный дом на ул. Советской Армии , 54. Анна Зайкова.

Она не хочет уезжать во временное жилье. За право на улучшение жилищных условий борется в суде. По ее словам, сейчас дело рассматривается в краевом судебном органе. Кроме того, жильцы подписали обращение. Куда? Точного ответа хозяйка не дала — не то прокурору края, не то президенту.

В барак даже наведывался эксперт. Это было 31 марта, в 10 часов. За два часа до визита под окна квартиры пожилой женщины обвалилась часть кирпичной стены фасада.

Аварийный дом на ул. Советской Армии , 54. Анна Зайкова.

«История длится с июля прошлого года. В квартире осыпалась часть потолка. Я обратилась в управляющую компанию. Они приехали все сфотографировали. Сказали: „Ладно, подпорки поставим“. Никакие подпорки они не поставили. Я им позвонила второй раз. Они ответили: „Делать что-то бесполезно, переселяйтесь“», — рассказал Тамара Викторовна.

Пожилая женщина с грустью сказала, что всю ночь падали кирпичи.

Аварийный дом на ул. Советской Армии , 54. Анна Зайкова.

«Это же страшное дело…», — добавила она.

Кроме жилья Тамары, пострадали минимум три соседних квартиры. А в потолок помещения напротив, где живет многодетная семья, прорастает дерево. Жильцы периодически срезают корни, замазывают потолок.

Семья живет в этом бараке с 1976 года. Супруги должны были получить благоустроенную квартиру и переехать, но не успели. Грянули 1990-е. Жизнь в двухэтажном доме была непростой. Например, в первые годы не было туалетов (даже уличных!), и жильцам приходилось пользоваться ведрами, содержимое которых опорожнялось прямо во двор.

Аварийный дом на ул. Советской Армии , 54. Анна Зайкова.

Сейчас ситуация отчасти повторяется. В развалюхе прорвало канализационную трубу. Ее содержимое выливается во двор. Это чувствуется на подступах к дому.

«Зато чиновники отчитались, что поставили нам детскую площадку», — с улыбкой говорит хозяйка, показывая на одинокую песочницу.

Несмотря на все сложности, жильцы разваливающегося барака намерены бороться за свои права.

Будет ли сакральная жертва?

Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова.

В одной из квартир дома на ул. Матросова, 197 на голову хозяйки обрушился потолок. Она чудом осталась жива. Остальные жильцы тоже в опасности. В любой момент на них может упасть не только потолок, но и все здание.

Жилой барак был признан аварийным еще в 2017 году. Его должны были снести в январе 2018-го. В случае, если этого не произойдет, жильцы подлежали расселению. По информации автора поста, люди должны были переехать из развалюхи в конце января 2019 года.

Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова. Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова. Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова. Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова. Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова. Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова.

На дворе весна 2021-го, но воз и ныне там. О его плачевном состоянии можно с уверенностью судить с самого порога, даже не заходя в квартиры.

У жилого строения нет фундамента — его возводили прямо на голой земле. Это хорошо видно, если заглянуть в проемы для коммуникаций на первом этаже. Как и в случае с бараком на ул. 1-ая Западная, 47-а, жилое здание на ул. Матросова, судя по всему, тоже начало постепенно оседать. В нем прогнили деревянные перекрытия, пол, обваливается потолок.

Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова.

«Никогда никакого ремонта ни текущего, ни капитального в нем не делалось, только менялись управляющие компании», — отмечается в публикации.

Автор поста подчеркивает, что по словам администрации Барнаула, дом вошел в программу по расселению до 2025 года. Но жильцы исчезли из этих списков. Барак подвинули до 2030-го.

Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова.

Вопрос — выстоит ли жилой дом? Уже сейчас в него страшно заходить. Вокруг все напоминает развалины.

«Наверху что, нужны сакральные жертвы, кому-то надо погибнуть под завалами, чтобы зашевелились?! Людям просто некуда деваться, так и живут со страхом разрушения дома», — спрашивает автор.

Аварийный дом на ул. Матросова , 197. Анна Зайкова.

К сожалению, нам не удалось достучаться до жильцов. Одни квартиры пустуют, хозяев других не было дома. За некоторыми дверями слышались шорохи, но на стук никто не ответил.