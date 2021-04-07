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Недвижимость

Трущобы Барнаула. Репортаж из аварийных бараков, где жильцы рискуют оказаться под завалами

Весной в Барнауле оттаяли не только ямы на дорогах, но и аварийные дома. Последние буквально на глазах начали сыпаться. В соцсетях одна за другой стали появляться новости про обрушения жилых зданий. В одном из них, на ул. 1-я Западная, 51, пострадали несущие конструкции, жильцов эвакуировали. Остальные тоже «на ладан дышат» и кажется, что вот-вот рухнут. В каждом из них до сих пор живут люди. Корреспонденты altapress.ru побывали на двух нашумевших объектах — ул. Советской Армии, 54 и на ул. Матросова, 197.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

«Это же страшное дело»…

Двухэтажный барак на ул. Советской Армии, 54 стоит, но с трудом. Он оседает внутри и рушится снаружи. На днях обвалился фасад. Новость об этом облетела соцсети и СМИ. По словам жильцов, после происшествия на место приехали сотрудники полиции, администрации и спасатели.

«Походили вокруг и уехали», — рассказали они для паблика.

Мы находимся в одной из квартир и смотрим в окно на гору из битого кирпича. Всю ночь часть фасада осыпалась на карниз. На наших глазах старые кирпичи с глухим стуком падают на внушительный холм из стройматериалов.

В это время пожилая хозяйка рассказывает свою историю. Ее муж-инвалид первой группы, прикованный к старенькой кровати, молча смотрит на нас. Над ним — осыпающийся потолок с большой дырой. В образовавшемся проеме с торчащей дранкой — старые тряпки.

«В нашем доме 29 жильцов. В администрации сказали переезжать в маневренное жилье или снимать квартиры. Обещали оплачивать 95%. На днях приходил мужчина из мэрии, он тоже здесь все фотографировал. А толку-то…», — спокойно говорит инвалид второй группы Тамара Сивцева.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

Она не хочет уезжать во временное жилье. За право на улучшение жилищных условий борется в суде. По ее словам, сейчас дело рассматривается в краевом судебном органе. Кроме того, жильцы подписали обращение. Куда? Точного ответа хозяйка не дала — не то прокурору края, не то президенту.

В барак даже наведывался эксперт. Это было 31 марта, в 10 часов. За два часа до визита под окна квартиры пожилой женщины обвалилась часть кирпичной стены фасада.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

«История длится с июля прошлого года. В квартире осыпалась часть потолка. Я обратилась в управляющую компанию. Они приехали все сфотографировали. Сказали: „Ладно, подпорки поставим“. Никакие подпорки они не поставили. Я им позвонила второй раз. Они ответили: „Делать что-то бесполезно, переселяйтесь“», — рассказал Тамара Викторовна.

Пожилая женщина с грустью сказала, что всю ночь падали кирпичи.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

«Это же страшное дело…», — добавила она.

Кроме жилья Тамары, пострадали минимум три соседних квартиры. А в потолок помещения напротив, где живет многодетная семья, прорастает дерево. Жильцы периодически срезают корни, замазывают потолок.

Семья живет в этом бараке с 1976 года. Супруги должны были получить благоустроенную квартиру и переехать, но не успели. Грянули 1990-е. Жизнь в двухэтажном доме была непростой. Например, в первые годы не было туалетов (даже уличных!), и жильцам приходилось пользоваться ведрами, содержимое которых опорожнялось прямо во двор.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

Сейчас ситуация отчасти повторяется. В развалюхе прорвало канализационную трубу. Ее содержимое выливается во двор. Это чувствуется на подступах к дому.

«Зато чиновники отчитались, что поставили нам детскую площадку», — с улыбкой говорит хозяйка, показывая на одинокую песочницу.

Несмотря на все сложности, жильцы разваливающегося барака намерены бороться за свои права.

Будет ли сакральная жертва?

Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.

В одной из квартир дома на ул. Матросова, 197 на голову хозяйки обрушился потолок. Она чудом осталась жива. Остальные жильцы тоже в опасности. В любой момент на них может упасть не только потолок, но и все здание.

Жилой барак был признан аварийным еще в 2017 году. Его должны были снести в январе 2018-го. В случае, если этого не произойдет, жильцы подлежали расселению. По информации автора поста, люди должны были переехать из развалюхи в конце января 2019 года.

Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.

На дворе весна 2021-го, но воз и ныне там. О его плачевном состоянии можно с уверенностью судить с самого порога, даже не заходя в квартиры.

У жилого строения нет фундамента — его возводили прямо на голой земле. Это хорошо видно, если заглянуть в проемы для коммуникаций на первом этаже. Как и в случае с бараком на ул. 1-ая Западная, 47-а, жилое здание на ул. Матросова, судя по всему, тоже начало постепенно оседать. В нем прогнили деревянные перекрытия, пол, обваливается потолок.

Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.

«Никогда никакого ремонта ни текущего, ни капитального в нем не делалось, только менялись управляющие компании», — отмечается в публикации.

Автор поста подчеркивает, что по словам администрации Барнаула, дом вошел в программу по расселению до 2025 года. Но жильцы исчезли из этих списков. Барак подвинули до 2030-го.

Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.

Вопрос — выстоит ли жилой дом? Уже сейчас в него страшно заходить. Вокруг все напоминает развалины.

«Наверху что, нужны сакральные жертвы, кому-то надо погибнуть под завалами, чтобы зашевелились?! Людям просто некуда деваться, так и живут со страхом разрушения дома», — спрашивает автор.

Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Аварийный дом на ул. Матросова, 197.
Анна Зайкова.

К сожалению, нам не удалось достучаться до жильцов. Одни квартиры пустуют, хозяев других не было дома. За некоторыми дверями слышались шорохи, но на стук никто не ответил.

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