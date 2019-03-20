«Не жизнь, а каторга»: что происходит в аварийной барнаульской двухэтажке, которую не могут расселить

Власти Барнаула не могут расселить аварийный 60-летний дом на улице Петра Сухова. А между тем в доме трескаются стены и разрушаются подпорки в подвале. Ситуация угрожает жизни и здоровью 16 семей.

Карточный домик

Снаружи дом № 83 на Петра Сухова выглядит даже поприличнее, чем, например, два соседних. Внутри — типичные аварийные условия: трещины по стенам, подгнившие деревянные перекрытия, залитый водой подвал, в котором рассыпаются кирпичные подпорки.

Квартира пенсионерки Марии Мальцевой из первого подъезда находится аккурат над разрушающейся подпоркой. У нее регулярно лопаются стекла — так сильно «гуляет» дом, а на межкомнатной стене появилась сквозная трещина. Женщина боится, что эта стена однажды обвалится и придавит ее.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова

Из-за постоянной влаги в подвале в доме очень сыро, тяжело дышать. Весной, говорят жильцы, его заливает до краев. Пенсионерка Светлана Черноусова из второго подъезда называет такую жизнь «каторгой». У нее, как и у других собственников дома, в квартире плесень и трещины на стенах и потолке.

В нескольких квартирах потолки уже частично обрушились. Тараканы и клопы атакуют дырявые квартиры постоянно.

«Я живу с двумя маленькими детьми, переехать нам некуда. Но у нас хоть жилье в собственности, а ведь у нескольких семей квартиры взяты в ипотеку и под материнский капитал, — рассказывает жительница второго подъезда Татьяна Розенгрин.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова

60 лет без капремонта

Двухэтажку на Петра Сухова ввели в эксплуатацию в 1958 году. И в ней, как и во многих аналогичных домах, за все это время так и не сделали капитального ремонта, ведь жилье считалось временным. Летом 2016 года администрация Барнаула признала дом аварийным. Собственники квартир за свой счет делали экспертизу. По ее результатам их обязали снести опасное здание до 26 мая 2017 года. Разумеется, люди не стали себя лишать единственного жилья.

По закону, если собственники не смогли самостоятельно снести аварийный дом, они подлежат расселению. Замглавы по городскому хозяйству Александр Алексеенко выдал соответствующее распоряжение, в котором обозначил дату — 26 мая 2018 года. Однако люди до сих пор живут в разрушающейся двухэтажке.

Дом постоянно передают от одной управляющей компании к другой: никто не хочет обслуживать аварийное здание. Больше 10 лет лет здесь протекает крыша: ее ремонт жильцы уже оплачивали из своего кармана, но проблема не исчезла. «Даже хуже стало», — говорят собственники.

Ни в одной трещине снаружи дома нет «маячков», которые обычно ставят, чтобы следить за скоростью разрушения. «Никому ничего не надо», — сокрушаются жильцы.

Денег нет , но вы держитесь

Расселить необходимо 40 жителей, которые живут на 618,8 квадратных метрах. Согласно данным Федеральной службы статистики, в Алтайском крае средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья составляет 42 тыс. рублей. Исходя из этой цифры, на расселение двухэтажки на Петра Сухова понадобится около 26 млн рублей.

В комитете ЖКХ Барнаула на запрос altapress.ru сообщили то же самое, что говорят собственникам аварийного жилья: денег в бюджете на эти цели пока нет. В краевую программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014−2020 годы этот дом не попал.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова

Из ответа председателя комитета ЖКХ Барнаула Антона Бенса:

Расселение указанного дома будет произведено по мере поступления ассигнований в бюджет города Барнаула. В случае принятия федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья будет рассмотрен вопрос о его включении в данную программу.

«Мало того, что новой программы по переселению из аварийного жилья пока нет, так еще и включить в нее нас не обещают», — возмущаются жители двухэтажки.

В мэрии сообщили, что граждане вправе арендовать равнозначное по площади и количеству комнат жилье, за что будут получать компенсацию. Как рассказала altapress.ru Татьяна Розенгрин, ее семье предлагали выделять по 13 тыс. рублей в месяц. Они искали жилье несколько месяцев, рассматривали и более дорогие варианты, но никто из арендодателей не согласился заключать с ними официальный договор. А это обязательное условия для получения компенсации.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова

В ответе на запрос altapress.ru власти Барнаула подчеркнули, что помимо съемного жилья можно переехать в «маневренный фонд». Но, во-первых, он почти ничем не отличается от аварийного, а во-вторых, жильцы оказались не в курсе такого предложения.

Прокурорская проверка

За помощью отчаявшиеся собственники обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Правозащитники инициировали прокурорскую проверку по факту неисполнения своих обязанностей администрацией Барнаула.

Игорь Берг,

представитель «Гражданского патруля» в Барнауле:

Если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме имеет право на предоставление другого жилого помещения либо на его выкуп.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова

Общественники считают, что откладывать расселение жителей дальше уже невозможно, поскольку состояние здания угрожает здоровью и жизни жильцов. Того же мнения придерживаются и жильцы. Но домов в аналогичным состоянии в Барнауле много.

Так, власти до сих пор не расселили жильцов с ул. Тимуровской, 32 о которых altapress.ru писал в 2018 году. Их дом построен на три года раньше, а аварийным признан на два года раньше. В краевую программу расселения на 2014−2020 годы он также не попал.

Без федеральной программы барнаульцы могут еще очень долго ждать расселения. Но пока власти ее только анонсируют и обещают принять до 20 июля 2019 года.

Цифры

В Барнауле признали аварийными 218 домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей.

В 2019 году в Барнауле планируют расселить 10 домов, в которых живут 358 человек.