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Недвижимость
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В Барнауле расселят 146 аварийных квартир

В 2019 году в Барнауле планируют расселить 146 аварийных квартир общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. Средства для этого выделят из краевого и местного бюджетов по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», сообщает Минстройтранс.

Ветхий дом. Недвижимость в Барнауле.
Ветхий дом. Недвижимость в Барнауле.
Анна Зайкова

Переселять барнаульцев из аварийного жилья по краевой программе должны были начать в 2018 году. Об этом заявлял экс-губернатор Александр Карлин. Однако фактически она заработает в 2019-м.

Всего в Алтайском крае в 2019 году планируют расселить 35 многоквартирных домов в 11 муниципалитетах. Новое жилье должны получить 788 человек. На это из краевого бюджета выделено 360,2 млн рублей и еще 62,3 млн рублей добавят из казны муниципалитетов.

В Барнауле расселят 146 жилых помещений 10 «многоквартирников», в которых проживают 358 человек. На эти цели край выделит 160,7 млн рублей, город — 40,1 млн (изначально планировалось, что регион выделит только половину средств).

Какие дома расселят в Барнауле?

Поток:

  • П. Сухова, 16,
  • Тимуровская, 54,
  • Глушкова, 20,
  • 1-я Западная, 49а.

ВРЗ:

  • Водопроводная, 74,
  • Хлебозаводская, 12.

Другие районы:

  • С. Армии, 52,
  • Фомина, 62 (Гора),
  • Восточная, 106 (ближние Черемушки),
  • Водников, 50 (Затон).

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 396 аварийных домов. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.

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