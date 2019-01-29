В Барнауле расселят 146 аварийных квартир

В 2019 году в Барнауле планируют расселить 146 аварийных квартир общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. Средства для этого выделят из краевого и местного бюджетов по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», сообщает Минстройтранс.

Переселять барнаульцев из аварийного жилья по краевой программе должны были начать в 2018 году. Об этом заявлял экс-губернатор Александр Карлин. Однако фактически она заработает в 2019-м.

Всего в Алтайском крае в 2019 году планируют расселить 35 многоквартирных домов в 11 муниципалитетах. Новое жилье должны получить 788 человек. На это из краевого бюджета выделено 360,2 млн рублей и еще 62,3 млн рублей добавят из казны муниципалитетов.

В Барнауле расселят 146 жилых помещений 10 «многоквартирников», в которых проживают 358 человек. На эти цели край выделит 160,7 млн рублей, город — 40,1 млн (изначально планировалось, что регион выделит только половину средств).

Какие дома расселят в Барнауле?

Поток:

П. Сухова , 16,

16, Тимуровская , 54,

54, Глушкова , 20,

20, 1-я Западная , 49а.

ВРЗ:

Водопроводная , 74,

74, Хлебозаводская , 12.

Другие районы:

С. Армии , 52,

52, Фомина , 62 ( Гора),

62 Гора), Восточная , 106 ( ближние Черемушки),

106 ближние Черемушки), Водников , 50 ( Затон).

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 396 аварийных домов. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.