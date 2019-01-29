В Барнауле расселят 146 аварийных квартир

Переселять барнаульцев из аварийного жилья по краевой программе должны были начать в 2018 году. Об этом заявлял экс-губернатор Александр Карлин. Однако фактически она заработает в 2019-м.
Всего в Алтайском крае в 2019 году планируют расселить 35 многоквартирных домов в 11 муниципалитетах. Новое жилье должны получить 788 человек. На это из краевого бюджета выделено 360,2 млн рублей и еще 62,3 млн рублей добавят из казны муниципалитетов.
В Барнауле расселят 146 жилых помещений 10 «многоквартирников», в которых проживают 358 человек. На эти цели край выделит 160,7 млн рублей, город — 40,1 млн (изначально планировалось, что регион выделит только половину средств).
Какие дома расселят в Барнауле?
Поток:
- П. Сухова, 16,
- Тимуровская, 54,
- Глушкова, 20,
- 1-я Западная, 49а.
ВРЗ:
- Водопроводная, 74,
- Хлебозаводская, 12.
Другие районы:
- С. Армии, 52,
- Фомина, 62 (Гора),
- Восточная, 106 (ближние Черемушки),
- Водников, 50 (Затон).
Всего в Алтайском крае зарегистрировано 396 аварийных домов. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.