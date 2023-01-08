В Барнауле возник очередной дорожный коллапс из-за ледяной горки

Барнаульцы в соцсетях сообщают о непростой дорожной ситуации на пути в поселок Борзовая заимка. По их словам, все осложнилось, когда зимой неподалеку появилась популярная горка.

«Дорога без того узкая, так теперь с двух сторон машины сложно разъезжаться. Также перебегают дорогу взрослые и дети, создается опасная ситуация из-за этого. По этой улице к тому же ходит общественный транспорт», — говорится в сообщении группы Barnaul22.

Жители поселка обращаются в администрацию Барнаула и Госавтоинспекцию по этому поводу и просят принять меры.

Напомним, новое место горки «дедушки Славы» совсем недалеко от старого — рядом с ул. Вербной в 600 м по дороге к лесу. Некогда дикий склон выбрали неслучайно — он и раньше был популярен среди барнаульцев. Здесь не мешает ветер и, как утверждали создатели увеселения, много парковочных мест.

Ранее 20 октября 2022 года самую известную барнаульскую горку снесли. Этого добивался бизнесмен Алексей Ильиных еще в 2017 году, а до него — Анатолий Панченко, в 2017 году он был первым замглавы администрации Центрального района.