Надежды и опасения. Топ-10 главных событий Алтайского края по версии экспертов

В список мы специально не добавили СВО и частичную мобилизацию в виде отдельных событий: с ними бы результаты опроса стали такими же предсказуемыми, как выборы депутатов (они, кстати, на 9-м месте).
Ремонт путепровода на Новом рынке
1 место — 14 баллов
«Люди боятся ехать из спальных районов в центр и наоборот», — говорит директор компании «АгроПромСнаб» Дмитрий Погребнов. Все из-за ремонта путепровода на проспекте Ленина. Мост, построенный в 1960-х годах XX века, требовал срочной реконструкции.
Безопасность требует жертв: страдают и пешеходы, жалуясь на неудобный переход и крутые пандусы, и водители, которые стоят в ежедневных пробках.
Некоторые автомобилисты не выдерживают — только с мая до конца июля барнаульцы заработали штрафов на 1,5 млн рублей, пользуясь выделенными полосами для общественного транспорта.
И соблазн выехать на «запретную» часть дороги все еще велик. «Из-за выделенных полос очень-очень сильно сократилось дорожное полотно, а, учитывая, как убирают снег, получается, что ехать особо негде. Пробки и снежные валуны», — комментирует дорожную ситуацию Светлана Сапожникова, директор по развитию малого бизнеса Барнаульского центра Банка АкБарс.
Некоторые опрошенные эксперты сетуют на непрофессионализм городских служб и считают, что у властей были возможности значительно сократить сроки ремонта.
«Только сейчас привозят пролеты из Томска. А нужно было доставить перед тем, как перекрывать движение, — говорит директор агентства недвижимости „Династия 24“ Дмитрий Дворядкин. — Хозяина в городе нет: все идет своим чередом: где-нибудь, как-нибудь».
Мост планируют сдать в ноябре 2023 года.
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Повышение цен после объявления СВО
2 место — 10 баллов
После начала СВО Россия получила многочисленные санкции, которые ударили по карманам обычных людей. Например, из-за нарушения логистических цепочек и ухода с рынка некоторых иностранных производителей цены в магазинах стали стремительно расти.
Но и до февральских событий эксперты отмечали перманентное подорожание. «От продуктов питания до недвижимости рост цен заметно ускорился, хотя мы уже больше двух лет заметно ощущаем инфляционное давление», — говорит Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ в АКЗС.
По мнению одного из опрошенных, рост цен на товары первой необходимости вызван и тем, что некоторые торговые сети воспользовались положением и массовым ажиотажем.
Нехватка кадров на фоне частичной мобилизации
3−4 место — 8 баллов
Традиционная кадровая проблема в 2022 году усугубилась с объявлением частичной мобилизации.
«Наши клиенты выходили на новые мощности и инвестпроекты. И когда объявили мобилизацию, у некоторых забрали больше половины штата, — отметила Светлана Сапожникова.
По словам экспертов, основной проблемой в кадровом вопросе все еще остается отток населения.
«Принято на Алтае плакать, что работы нет, поэтому все уезжают. На самом деле, уровень безработицы у нас один из самых низких в стране, — говорит Дмитрий Дворядкин. — На вручении премии «Менеджере года» от ИД «Алтапресс» говорили, что какие-то производства сейчас должны расширить в 20 раз — людей не хватает. Все, кто хотел, уехали, теперь можно притягивать толковые рабочие руки и мозги. Но для этого нужно создавать условия».
Повышение ЖКХ-тарифов два раза за год
3−4 место — 8 баллов
Правительство РФ с 1 декабря повысило тарифы на коммунальные услуги — ровно через пять месяцев после очередного подорожания. Так, например, при последнем изменении отопление в Барнауле для абонентов «Барнаульской генерации» подорожало на 11%, электроэнергия — на 8,9%, а холодная вода — на 10,7%.
Вторую корректировку власти назвали вынужденным решением и объяснили «необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, снижения надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей».
Такие изменения не могли не повлиять на социальное напряжение. «Не в то время повысили тарифы, — считает Светлана Сапожникова. — Вижу, как сложно многим моим коллегам и работникам, их негатив. В магазинах люди стали экономить».
Рекордные урожаи в Алтайском крае
5 место — 6 баллов
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в крае в 2022 году составил почти 6 млн тонн. Есть настоящие рекордсмены, например, гречихи собрали более 700 тыс.тонн.
Валовой сбор чечевицы в Алтайском крае впервые за последние годы составил 90 тыс. тонн. Лидеры в возделывании культуры в регионе — Шипуновский, Родинский и Романовский районы.
Больше собрали и рапса — около 313 тыс. тонн. Высоких успехов в этом достигли в Ребрихинском, Зональном и Заринском районах.
«Для края это выразительный показатель потенциала развития отрасли и уровня совершенствования технологии. При хорошем спросе на рынке крестьяне могли бы рассчитывать на значительное укрепление доходов и строить реальные планы на будущее», — считает глава Бурлинского района Сергей Давыденко.
Международная миграция увеличилась вдвое
6−8 место — 5 баллов
Количество выехавших из страны за год выросло более чем в два раза.
Так, в 2022 году в Алтайский край въехали 5,6 тыс. иностранцев, а за пределы страны выехали 9,4 тыс. человек. Для сравнения, в 2021 году в край из-за рубежа въехали 6,2 тыс., а выехали 4,2 тыс. человек. Такую разницу связывают с началом СВО и объявлением частичной мобилизации в России.
Рекордная поставка дорогостоящей тяжелой техники в медучреждения
6−8 место — 5 баллов
В больницах и поликлиниках края продолжают обновлять оборудование. В краевой клинической больнице и кардиодиспансере работают новые стационарные ангиографические установки за 75,5 млн рублей каждая, купленные по нацпроекту «Здравоохранение».
По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Благовещенскую районную больницу поступил компьютерный томограф стоимостью более 45 млн рублей.
В ФАПах поставили 110 электрокардиографов. А все ЦРБ до 2025 года планируют оснастить цифровыми флюографами.
«Опыт 2020 года показал, что вложения в медицину сложно переоценить, — говорит Алексей Еськин директор филиала инвестиционной компании «Цифра брокер» в Барнауле. — Тогда был COVID-19, сейчас растет заболеваемость другими вирусами. К сожалению, совершенно здоровых людей больше не становится. Для города и края увеличение числа качественного медицинского оборудования (и хороших лекарств) имеет огромное значение».
Снос Речного вокзала
6−8 место — 5 баллов
Этот объект долгое время вызывал дискуссии. В 2021 году неравнодушные граждане передавали мэру Барнаула 1,2 тыс. подписей против сноса. Здание хотели снести и раньше — в 2015 году компания «ПрогрессН» хотела построить на этом месте новый объект, но в ситуацию вмешались краевые власти.
Сейчас Речной вокзал сровняли с землей. На его территории компания «СЕЛФ» планирует построить жилой комплекс с двумя башнями в 43 этажа и общественно-деловыми помещениями. Прогулочную зону у здания обещают не закрывать от горожан.
Масштабные выборы депутатов с рекордно низкой явкой
9 место — 4 балла
В крае прошла избирательная кампания, ставшая одной из крупнейших в стране. Одновременно в регионе прошли 718 муниципальных кампаний, где распределили 5,4 тыс. мандатов. Кроме этого избрали 144 главы сельсоветов.
При этом явка в Единый день голосования, особенно в городах, была рекордно низкой. Более 85% барнаульцев и, примерно, 80% жителей края просто не пришли на выборы.
«Откровенно говоря, люди проигнорировали эти выборы потому, что не чувствуют их важности сейчас. Я уверен, это осознание еще придет», — говорит Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ в АКЗС.
Глава Бурлинского района Сергей Давыденко добавил, что избиратели потеряли интерес к выборам, потому что ожидали вполне предсказуемый результат.
Реконструкция парка «Юбилейный»
10 место — 2 балла
В Барнауле начали преображать парк, через который многие боялись ходить даже в светлое время суток.
Исписанную граффити входную арку покрасили, восстановили асфальтовое покрытие и благоустроили центральную аллею, где уже загорелись светильники. Восстановили ступени и танцплощадку, спилили и снесли ветхие деревья.
И это только малая часть работ, результат которых барнаульцы оценят в 2027 году. К этому времени территорию в более 50,2 га хотят превратить в уютный парк, разделенный на функциональные площадки: спортивные, детские, игровые, рекреационные и другие.
Продолжение следует
«Ведь всего лишь год назад основным событием была пандемия ковида с жесткими ограничениями, — удивляется главный неонатолог Алтайского края Олег Зуйков, глядя на наш список. — Но произошедшие в 2022-м события, кажется, перечеркнули все. Люди в конце декабря обсуждают не светлые надежды на новый год, а то, какие еще неприятности нам может принести 2023-й».
Список экспертов
Александра Томашевич, директор ТИЦ Алтайского края,
Александр Деринг, архитектор,
Александр Костин, президент компании «АгроЦентр»,
Александр Смирнов, директор турфирмы «Плот»,
Алексей Еськин, директор филиала инвестиционной компании «Цифра брокер» в Барнауле,
Андрей Мылышев, и.о. директора Алтайского музыкального театра,
Анна Ефремушкина, главный кардиолог Алтайского края,
Анна Усова, основатель шатра «Монблан»,
Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ в АКЗС,
Владимир Устинов, руководитель фермерского хозяйства,
Дмитрий Беляев, генеральный директор ТД «Комплекс-Агро»,
Дмитрий Дворядкин, директор агентства недвижимости «Династия 24»,
Дмитрий Иванов, заместитель директора по инновационному развитию РУФ-2,
Дмитрий Погребнов, директор компании «АгроПромСнаб»,
Максим Панов, психолог,
Михаил Сафронов, председатель Алтайского археологического общества,
Наталья Вакалова, директор Алтайского государственного краеведческого музея,
Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края,
Олег Акимов, заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха"
Олег Зуйков, главный неонатолог Алтайского края,
Ольга Усова, генеральный директор Заринского кожевенного завода,
Светлана Сапожникова, директор по развитию малого бизнеса Барнаульского регионального центра Банка АкБарс,
Сергей Давыденко, глава Бурлинского района.