Надежды и опасения. Топ-10 главных событий Алтайского края по версии экспертов

Altapress.ru собрал рейтинг 10 главных событий года в Алтайском крае. Многие из них разделили жизнь людей на «до» и «после». Топ помогли составить более 20 экспертов из самых разных сфер и отраслей — министры, политики, предприниматели, врачи, руководители компаний. Расскажем, что их волновало больше всего в 2022 году.

От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.

В список мы специально не добавили СВО и частичную мобилизацию в виде отдельных событий: с ними бы результаты опроса стали такими же предсказуемыми, как выборы депутатов (они, кстати, на 9-м месте).

Ремонт путепровода на Новом рынке

1 место — 14 баллов

«Люди боятся ехать из спальных районов в центр и наоборот», — говорит директор компании «АгроПромСнаб» Дмитрий Погребнов. Все из-за ремонта путепровода на проспекте Ленина. Мост, построенный в 1960-х годах XX века, требовал срочной реконструкции.

Безопасность требует жертв: страдают и пешеходы, жалуясь на неудобный переход и крутые пандусы, и водители, которые стоят в ежедневных пробках.

Работы на путепроводе по проспекту Ленина. barnaul.org Работы на путепроводе по проспекту Ленина. barnaul.org Работы на путепроводе по проспекту Ленина. barnaul.org

Некоторые автомобилисты не выдерживают — только с мая до конца июля барнаульцы заработали штрафов на 1,5 млн рублей, пользуясь выделенными полосами для общественного транспорта.

И соблазн выехать на «запретную» часть дороги все еще велик. «Из-за выделенных полос очень-очень сильно сократилось дорожное полотно, а, учитывая, как убирают снег, получается, что ехать особо негде. Пробки и снежные валуны», — комментирует дорожную ситуацию Светлана Сапожникова, директор по развитию малого бизнеса Барнаульского центра Банка АкБарс.

Некоторые опрошенные эксперты сетуют на непрофессионализм городских служб и считают, что у властей были возможности значительно сократить сроки ремонта.

«Только сейчас привозят пролеты из Томска. А нужно было доставить перед тем, как перекрывать движение, — говорит директор агентства недвижимости „Династия 24“ Дмитрий Дворядкин. — Хозяина в городе нет: все идет своим чередом: где-нибудь, как-нибудь».

Мост планируют сдать в ноябре 2023 года.

Пробки в Барнауле. Яндекс.Пробки. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Пробка на площади Октября в Барнауле 18.08.2022 . Предоставлено altapress.ru

Повышение цен после объявления СВО

2 место — 10 баллов

После начала СВО Россия получила многочисленные санкции, которые ударили по карманам обычных людей. Например, из-за нарушения логистических цепочек и ухода с рынка некоторых иностранных производителей цены в магазинах стали стремительно расти.

Но и до февральских событий эксперты отмечали перманентное подорожание. «От продуктов питания до недвижимости рост цен заметно ускорился, хотя мы уже больше двух лет заметно ощущаем инфляционное давление», — говорит Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ в АКЗС.

По мнению одного из опрошенных, рост цен на товары первой необходимости вызван и тем, что некоторые торговые сети воспользовались положением и массовым ажиотажем.

Нехватка кадров на фоне частичной мобилизации

3−4 место — 8 баллов

Традиционная кадровая проблема в 2022 году усугубилась с объявлением частичной мобилизации.

«Наши клиенты выходили на новые мощности и инвестпроекты. И когда объявили мобилизацию, у некоторых забрали больше половины штата, — отметила Светлана Сапожникова.

Офис. Работа. Компьютер. СС0

По словам экспертов, основной проблемой в кадровом вопросе все еще остается отток населения.

«Принято на Алтае плакать, что работы нет, поэтому все уезжают. На самом деле, уровень безработицы у нас один из самых низких в стране, — говорит Дмитрий Дворядкин. — На вручении премии «Менеджере года» от ИД «Алтапресс» говорили, что какие-то производства сейчас должны расширить в 20 раз — людей не хватает. Все, кто хотел, уехали, теперь можно притягивать толковые рабочие руки и мозги. Но для этого нужно создавать условия».

Повышение ЖКХ-тарифов два раза за год

3−4 место — 8 баллов

Правительство РФ с 1 декабря повысило тарифы на коммунальные услуги — ровно через пять месяцев после очередного подорожания. Так, например, при последнем изменении отопление в Барнауле для абонентов «Барнаульской генерации» подорожало на 11%, электроэнергия — на 8,9%, а холодная вода — на 10,7%.

Вторую корректировку власти назвали вынужденным решением и объяснили «необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, снижения надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей».

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Такие изменения не могли не повлиять на социальное напряжение. «Не в то время повысили тарифы, — считает Светлана Сапожникова. — Вижу, как сложно многим моим коллегам и работникам, их негатив. В магазинах люди стали экономить».

Рекордные урожаи в Алтайском крае

5 место — 6 баллов

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в крае в 2022 году составил почти 6 млн тонн. Есть настоящие рекордсмены, например, гречихи собрали более 700 тыс.тонн.

Валовой сбор чечевицы в Алтайском крае впервые за последние годы составил 90 тыс. тонн. Лидеры в возделывании культуры в регионе — Шипуновский, Родинский и Романовский районы.

Пшеница. СС0

Больше собрали и рапса — около 313 тыс. тонн. Высоких успехов в этом достигли в Ребрихинском, Зональном и Заринском районах.

«Для края это выразительный показатель потенциала развития отрасли и уровня совершенствования технологии. При хорошем спросе на рынке крестьяне могли бы рассчитывать на значительное укрепление доходов и строить реальные планы на будущее», — считает глава Бурлинского района Сергей Давыденко.

Международная миграция увеличилась вдвое

6−8 место — 5 баллов

Количество выехавших из страны за год выросло более чем в два раза.

Так, в 2022 году в Алтайский край въехали 5,6 тыс. иностранцев, а за пределы страны выехали 9,4 тыс. человек. Для сравнения, в 2021 году в край из-за рубежа въехали 6,2 тыс., а выехали 4,2 тыс. человек. Такую разницу связывают с началом СВО и объявлением частичной мобилизации в России.

У КПП «Веселоярск», на границе с Казахстаном. Телеграм-канал «Релокация в Усть-Каменогорск , Семей».

Рекордная поставка дорогостоящей тяжелой техники в медучреждения

6−8 место — 5 баллов

В больницах и поликлиниках края продолжают обновлять оборудование. В краевой клинической больнице и кардиодиспансере работают новые стационарные ангиографические установки за 75,5 млн рублей каждая, купленные по нацпроекту «Здравоохранение».

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Благовещенскую районную больницу поступил компьютерный томограф стоимостью более 45 млн рублей.

В ФАПах поставили 110 электрокардиографов. А все ЦРБ до 2025 года планируют оснастить цифровыми флюографами.

«Опыт 2020 года показал, что вложения в медицину сложно переоценить, — говорит Алексей Еськин директор филиала инвестиционной компании «Цифра брокер» в Барнауле. — Тогда был COVID-19, сейчас растет заболеваемость другими вирусами. К сожалению, совершенно здоровых людей больше не становится. Для города и края увеличение числа качественного медицинского оборудования (и хороших лекарств) имеет огромное значение».

Онкодиспансер в Барнауле. Радиологический корпус. Олег Богданов

Снос Речного вокзала

6−8 место — 5 баллов

Этот объект долгое время вызывал дискуссии. В 2021 году неравнодушные граждане передавали мэру Барнаула 1,2 тыс. подписей против сноса. Здание хотели снести и раньше — в 2015 году компания «ПрогрессН» хотела построить на этом месте новый объект, но в ситуацию вмешались краевые власти.

Сейчас Речной вокзал сровняли с землей. На его территории компания «СЕЛФ» планирует построить жилой комплекс с двумя башнями в 43 этажа и общественно-деловыми помещениями. Прогулочную зону у здания обещают не закрывать от горожан.

Масштабные выборы депутатов с рекордно низкой явкой

9 место — 4 балла

В крае прошла избирательная кампания, ставшая одной из крупнейших в стране. Одновременно в регионе прошли 718 муниципальных кампаний, где распределили 5,4 тыс. мандатов. Кроме этого избрали 144 главы сельсоветов.

При этом явка в Единый день голосования, особенно в городах, была рекордно низкой. Более 85% барнаульцев и, примерно, 80% жителей края просто не пришли на выборы.

«Откровенно говоря, люди проигнорировали эти выборы потому, что не чувствуют их важности сейчас. Я уверен, это осознание еще придет», — говорит Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ в АКЗС.

Глава Бурлинского района Сергей Давыденко добавил, что избиратели потеряли интерес к выборам, потому что ожидали вполне предсказуемый результат.

Выборы. «Голос»

Реконструкция парка «Юбилейный»

10 место — 2 балла

В Барнауле начали преображать парк, через который многие боялись ходить даже в светлое время суток.

Исписанную граффити входную арку покрасили, восстановили асфальтовое покрытие и благоустроили центральную аллею, где уже загорелись светильники. Восстановили ступени и танцплощадку, спилили и снесли ветхие деревья.

И это только малая часть работ, результат которых барнаульцы оценят в 2027 году. К этому времени территорию в более 50,2 га хотят превратить в уютный парк, разделенный на функциональные площадки: спортивные, детские, игровые, рекреационные и другие.

«Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. Фонари подключили в «Юбилейном» парке. Пресс-служба Барнаула.

Продолжение следует

«Ведь всего лишь год назад основным событием была пандемия ковида с жесткими ограничениями, — удивляется главный неонатолог Алтайского края Олег Зуйков, глядя на наш список. — Но произошедшие в 2022-м события, кажется, перечеркнули все. Люди в конце декабря обсуждают не светлые надежды на новый год, а то, какие еще неприятности нам может принести 2023-й».

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