Мозгу нужны игры. Барнаульский нейропсихолог рассказала, какие возможности предоставил нашей психике 2022 год и почему важно их не упустить

Этот год многое поменял в восприятии людьми действительности. Горизонты планирования сдвинулись, произошло переосмысление понятий «свои» и «чужие», поменялись принципы и подходы к жизни. Между тем, политические и экономические потрясения открывают перед нами большие возможности в познании себя и мира, их нельзя упустить, считает барнаульский нейропсихолог Лариса Головина. Говорим о главных психологических итогах и трендах 2022 года.

Мы много узнали о себе

— Главное достижение этого года в психологическом плане, на мой взгляд, состоит в том, что мы очень много узнали про себя. Оказывается, вокруг нас было много шелухи. Мы могли думать: какие же мы смелые, великодушные, замечательные во всех отношениях. А жизнь показала, что мы устроены несколько сложнее. Что есть обстоятельства, которые только помаячили в перспективе и уже очень сказываются на принятии нами решений.

Если ты никогда не задумывался над тем, как ты устроен, жизнь заставит думать. Это и произошло. И в этом есть отличная возможность наконец-то разобраться в себе. В подведении итогов года, прежде всего, стоит подумать: что нового я про себя узнал, я собой доволен или нет, как сменились мои приоритеты.

Полезно подумать и о планах. Я к чему-то стремился, но обстоятельства, например, сделали это недостижимым. Или цели утратили для меня смысл. Или, чтобы достигать целей, нужны другие, гораздо большие усилия, а я не готов к такому.

Мы постоянно находимся в ситуации выбора. Будь то «курица или рыба», бежать за автобусом или дождаться следующего, поиграть с ребенком или листать видео ВКонтакте. Но эмоционально острые моменты делают ситуацию выбора очевиднее. Можно сколько угодно говорить, что «решение приняли за меня», «такова жизнь», «я не могу ничего поделать». Так мы лишь убегаем от выбора. Это по отношению к себе нечестно. Нужно остановиться, подумать и принять решение.

Жизнь в этом году дала нам роскошную возможность духовной трансформации, и не надо от нее бегать. Это как тебя привезли на море, а ты две недели не выходишь из отеля. Глупо же.

Лариса Головина , нейропсихолог. Дмитрий Лямзин.

Мы поняли , что Вселенная ни при чем

— Еще один тренд этого года — в том, что у нас обесценились некоторые инструменты как раз убегания от реальности — всяческие визуализации событий и марафоны желаний. Что-то вроде: надо просто отправить четкий посыл во Вселенную, и она даст тебе что ты хочешь. Множество людей были в плену таких иллюзий, и теперь выясняется, что это не работает.

Люди в зоне спецоперации, может быть, тоже «отправляли» свои прекрасные желания во Вселенную. Они, может быть, были высокого мнения о себе, стремились к совершенству, бесконечно визуализировали богатство и счастье, а в их дом снаряд прилетел.

Или твоего мужа мобилизуют, а ты остаешься с тремя детьми и кредитами, взятыми на марафоны по саморазвитию. В общем, что-то не так с этими методами, правда?

Все идеи о том, что человек с рождения имеет право на безоговорочное счастье и благополучие в этом мире, не выдержали проверки практикой. Оказывается, преодоление препятствий и всяческие испытания — это неотъемлемая часть игры в жизнь, такая «заводская прошивка».

Когда человек это понимает, он перестает бегать от реальности и задает себе другие вопросы, гораздо более нужные, чем «почему Бог так несправедлив». Например, доволен ли я тем, как прохожу эти испытания, есть ли у меня ресурсы, чтобы это пройти, нужна ли мне помощь и поддержка на пути.

Космос. Планета СС0

Мы выяснили , что скорее стоики , чем гедонисты

— В противовес каким-то новейшим веяниям, люди в этом году обратились к гораздо более древним, проверенным веками. Я замечаю возрождение философии стоицизма — а это 500 лет до нашей эры. Идеи стоицизма стали популярными (в том числе в психотерапии) не вчера, однако много лет они перекрывались гедонистическими настроениями.

Стоическая идея аскетична — довольствуйся малым. Согласно ей, есть потребности и квазипотребности. Есть реальная потребность в том, чтобы носить одежду, но носить одежду определенной марки — это квазипотребность — ненастоящая, избыточная.

К стоицизму никак не «пришьешь» философию потребления, поэтому он и не был популярным, в отличие как раз от гедонизма. Теперь все изменилось.

Лариса Головина , нейропсихолог. Дмитрий Лямзин.

Мы перепутали связи с другими людьми

— Этот год показал, что взаимодействие людей осложнилось. По статистике, современный человек представлен в семи социальных сетях, включая мессенджеры. Мы стали чаще устанавливать связи, но они поверхностные.

Новые люди в близком общении появляются только через тех, кто уже там есть. Никого «со стороны» мы не принимаем. Это всегда было опасно, а сейчас стало очевидно опасно — вдруг он не разделяет твоих убеждений и с ним будет некомфортно.

С одной стороны, мы стали боле эмпатичными к людям в другой стране, с которыми никогда не были знакомы, с другой — оттолкнули от себя считавшихся близкими людей, к которым внезапно стали испытывать недоверие.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Мы стали готовы помогать друг другу

— Помните, в марте-апреле очевидной стала возрастающая потребность помогать другим, сейчас это только усилилось. Прям всем хочется волонтерства: давайте что-нибудь сделаем бесплатно. И люди стали уходить в благотворительность, даже те, кто до этого года вовсе не понимал, что это такое.

Конечно, хорошо, что те, кто нуждается, могут получить что-то бесплатно. Но благотворительность — это еще и отличный способ снять собственное напряжение и повысить себя в своих же глазах: я настолько силен, что могу дать часть этой силы другим. Когда почва уходит из-под ног, такое поведение объясняет человеку смысл его существования.

Сердце. СС0

Чек-лист проверки своего состояния под конец года

Как изменились мои приоритеты?

— Это, по сути, ревизия главных ресурсов — на что я трачу свое время и деньги, стал ли я чему-то больше уделять внимания, какие покупки для меня стали важнее.

Что произошло с моими отношениями?

— Потерял ли я кого-то в этом году? Может быть, не в прямом смысле, речь идет об утрате доверия, потере интереса к тем или иным людям. Появились ли в окружении люди, с которыми я не чувствую себя в психологической безопасности (могут проявить агрессию, обесценить мои чувства и убеждения)?

Как изменились мои способы поддержки себя?

— Кого-то раньше поддерживали собственные мечты, которые теперь разрушились, кого-то близкие люди. Где теперь ваша опора?

Депрессия. СС0

Как изменились мои привычки?

— Например, кто-то вовсе не интересовался новостями, а теперь смотрит их регулярно. Или вы привыкли проводить каникулы одним способом, а теперь выбираете другой. Пришлось ли принципиально менять эти привычки или все осталось, как было, только «импортозаместилось».

Как я строю планы?

— Удивляют люди, которые и по прошествии этого года думают: ну, в 2050-м здесь будет город-сад. Горизонт планирования определенно сдвинулся. Стрессовые события заставляют нас строить гораздо менее долгосрочные перспективы.

Люди впадают в отчаяние не столько от того, что мечты не сбываются, а от того, что из-за сдвига горизонта планирования ты как будто бы и не имеешь права больше их строить, что это бессмысленно.

Это ложное представление. Построение планов — естественная потребность нашей психики, такой кислород для нее.

Дети. Радость ССО

Какие изменения произошли в организме?

— Во-первых, на фоне стрессов могли обостриться хронические заболевания. Во-вторых, могли появиться некоторые эффекты, природу которых вы понять не можете. Например, беспричинные головные боли и головокружения, бессонница или сонливость, расстройство пищеварения, у женщин нарушения цикла. Грубо говоря, когда мы психуем, все, что до этого работало планомерно, начинает сбоить.

Возможно, все эти нарушения встречались и раньше, просто человек не связывал их с нервным состоянием.

Если ничего не изменилось

— Если по всем пунктам у вас ничего не изменилось, то вы монах-отшельник. Или слишком завязли в бытовых делах. В общем, ваше психологическое состояние никак не связано с пертурбациями, происходящими вовне.

У такого состояния есть две причины. Либо вы достигли высокой степени отрешенности (таких людей очень мало), либо впали в эмоциональную оглушенность — это может быть на фоне истощения от слишком сильных эмоций, или потому что вы в принципе избегаете рефлексии, размышления над происходящим.

Если в этом чек-листе вы нашли какие-то изменения, это свидетельство вашей внутренней трансформации — то, с чего мы начали нашу беседу. И это повод углубить и расширить представление о себе. Так сказать, устроить апгрейд психики — дать ей новые инструменты и ресурсы, сделать ее приспособляемой к новым обстоятельствам, нарастить мощь.

Потому что по-хорошему наша цель — в конце жизни стать чуть более сложным существом, чем в начале.

Будда. Статуя. Религия СС0

Лариса Головина , нейропсихолог:

Для мозга большая радость проявлять какую-то активность — обрабатывать информацию, строить связи. Он это очень любит и не остановится, пока у него есть кислород и электролиты. Но работать он будет на том материале, который вы ему дадите. Если вы не будете думать, размышлять, планировать, проигрывать какие-то сценарии развития событий — то есть перекроете мозгу доставку этого специфического психического топлива, то он направит свою активность на то, что у него под рукой. А под рукой у него всегда есть тело. Так что он начнет играть с вашей эндокринной и сердечно-сосудистой системой. Ему все равно, с чем играть.