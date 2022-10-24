Всего наилучшего. Барнаульский нейропсихолог рассказала, как родители добротой и лаской могут угробить психику ребенка

Конечно, родители хотят вырастить хорошего ребенка. В стремлении к этой цели дитятко балуют, оберегают от опасностей, покупают только «умные» игрушки, не нагружают лишними «непосильными» делами — в общем, любят изо всех сил. И от этой любви способны впасть в настоящий маразм и испоганить сыну или дочери всю оставшуюся жизнь. Обсуждаем с нейропсихологом Ларисой Головиной «добрые» намерения мам и пап.

Желать ребенку самого лучшего

— «Лучшее», «самое хорошее» — это категории очень относительные. Родителю кажется, что ребенку нужны красивые мягкие игрушки, а ребенок в это время хочет играть крышкой от кастрюли.

Во-первых, желание дать самое лучшее очень быстро может невротизировать родителя, потому что, знаете ли, трудно постоянно это «самое лучшее» доставать. Во-вторых, стремясь окружить чадо заботой, вы делаете его жизнь чрезмерно комфортной, а комфорт убивает, в первую очередь волю.

Волевой акт происходит всегда в условиях некоторого неудобства. Нужно проявить активность, чтобы устранить нежелательные обстоятельства, и жизнь поменяется к лучшему. А в условиях постоянного комфорта человеку не нужно проявлять никакую активность: все, что хочет, ребенок, появляется даже раньше, чем он этого захотел.

Это мощное препятствие для личностного развития. Мы ведь уважаем людей, которые знают, чего хотят, и смеемся над теми, кто все время канючит: «Нууу, не зна-а-аю, скажите мне, что делать».

Что в итоге

— Мы вырастим человека, который не умеет организовывать свою деятельность и в малейших вещах постоянно просит совета и поддержки. Встречи даже с небольшими препятствиями будут вызывать у него глобальные затруднения.

Планировать деятельность тоже будет сложно. Такой человек не наживет ни опыта, ни инструментов для того, чтобы идти к результату, отсроченному во времени. Ему нужно будет все и сейчас.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

Уповать на развивающие технологии

— Это бич нашего времени и современного родительства. Мамы и папы почему-то решили, что наука и технологии могут сильно облегчить жизнь и заменить веками наживаемый опыт. Надо просто поискать этот способ, поднакопить деньжат, и мы купим то, что быстренько разовьет нашего ребенка. А на самом деле (это такой скрытый мотив) — избавит нас от необходимости заниматься детьми.

Надо помнить, мы как биологические «объекты» существуем гораздо дольше, чем любые технологии. И закономерности развития нашего мозга такие же, как были 100, 500 и 1000 лет назад. От того, что ребенок сидит с гаджетами, у него не запустятся те генетические программы, которые нужны для развития.

Мы очень сильно зависим от нашего материального тела. Может, быть, когда человек станет неким сгустком энергии в капсуле, будут работать другие законы развития, и гаджеты нам помогут. Но это пока фантастика.

Само словосочетание «развивающие технологии» — это оксюморон. Технология — это некий алгоритм, независящий от условий, это что-то, что ты делаешь определенным образом раз за разом и получаешь предсказуемый результат. Развитие же — это получение уникального, индивидуального результата, воспитание личности, способной быть гибкой по отношению к изменяющимся условиям, принимать вариативные решения, быть независимым.

И как же нам получить развитую личность, если мы ко всем подходим на основании готового алгоритма?

Так что если вам предлагают «развивающие технологии», надо если не бежать без оглядки, то хотя бы подумать, в чем смысл этих методик и как они работают, поизучать. Особенно если предлагающие напирают на ваши эмоции — вероятно, они либо не понимают, что делают, либо очень хорошо понимают и пользуются вашей доверчивостью.

Что в итоге

— Нельзя точно прогнозировать, что произойдет с ребенком, если он будет расти только при помощи технологий. Но совершенно точно можно сказать, что будет упущено драгоценное время.

В принципе, маленький человечек будет вполне развит, он сам найдет что-то ему интересное. Но если мама не вовлекается в процесс развития ребенка, а выступает в качестве водителя, доставляющего его в разные кружки и секции, то, в конце концов, обнаружит, что ребенок не считает ее родным и близким человеком. Это история про то, как стать чужим своему ребенку с соответствующим его отношением к вам.

Мы назвали две общие ошибки взрослых, так скажем, стратегические, но есть и частные, впрочем, довольно распространенные случаи.

Мама и дети. CC0

Делать то , что ребенок может делать сам

— Все дела можно разделить на три категории: те, которые ребенок освоил хорошо; те, в которых он совсем не может обходиться без взрослого; те, где взрослый нужен как контролер и подсказчик. Родителю надо уметь тонко лавировать между всем этим.

Многих мам и пап сильно «качает»: они могут подхватывать дела, с которыми ребенок и так справляется (мыть посуду, заправлять постель, собирать портфель), но оставлять его наедине с проблемами, где еще нужна помощь, — «всё, с этого дня все делаешь сам»!". И тут дите теряется.

Важно промониторить все дела и понять, к какой категории они относятся. Возраст ребенка тут не имеет значения — это индивидуальная история каждой семьи. Если не принято заправлять постель по утрам, то с чего бы вашему сыну это уметь.

Освоение любого дела происходит поэтапно. Сначала вы полностью и не один раз показываете ребенку, как чистить ботинки или шить кукле платье, затем вы несколько раз делаете эту работу вместе, затем он делает все сам, вы контролируете. И последний этап — ребенок работает самостоятельно и в вас не нуждается.

Часто родители даже не осознают своего поведения. Ребенок не может справиться с каким-то заданием, значит «все козлы — моего малыша обижают». И даже не замечают, как выстраивают стену между ним и другими людьми.

Некоторые, напротив, вполне осознанно строят эту стену, чтобы привязать ребенка к себе — «мой сыночек только мой».

Что в итоге

— Человек вырастет и перенесет такой стиль поведения на других взрослых. Он будет ждать, что ему подотрут сопли не только мама и папа, но и все окружающие люди. И тут его ждет грандиозное разочарование.

Человек может всю жизнь «висеть» на маме и быть вовсе не способным к самостоятельности. Или в подростковом возрасте это может вылиться в бунтарство, потому что из-под такого родительского контроля очень хочется выйти, причем резко. Или проанализировать и отрефлексировать взаимоотношения с родителями и стать вполне успешной и цельной личностью.

Сценариев много, все зависит от маразма (мягче говоря, от степени невротизации), в который впадают родители, и силы духа самого ребенка.

Игрушка. Плюшевый медведь. pixabay.com.

Назначать наказание , а потом отменять

— Типичная ситуация: малыш провинился, папа рассердился — «не получишь мультиков в телефоне», пришла с работы мама, увидела ревущее дите, пожалела и дала ему свой телефон.

Это и «в пределах» одного родителя может происходить. Мама орет: «Пока не ототрешь пятно, не сойдешь с места!» А потом видит, как ребенок это пятно слезами поливает, и «ну ладно, ну хватит».

Такие противоречия между членами семьи создают у ребенка мозговую дискотеку: вроде нельзя, но можно при определенных условиях. У человека не формируется система правил и четкая граница между дозволенным и недозволенным. Это мешает овладению собой. Ребенок сам себе не может объяснить, почему, собственно, нельзя, можно же!

Мы, конечно, биологические существа, но чтобы жить, надо подчинить свою биологическую природу социальной надстройкой, а затем и культурной. Но сначала надо чтобы другие люди помогли нам стать человеком, иначе у нас почти нет шансов.

Что в итоге

— Нормативная регуляция у такого человека будет слабой. Он вырастает неким кадавром: похож на человека — носит одежду, ест ложкой — но идет на поводу у своих животных желаний: хочу телефон, но он не мой, а все равно возьму. Очень много таких людей оказываются в местах, не столь отдаленных за воровство и хулиганство. Они знают норму, но «приложить» ее к жизни не могут.

Мужчина. Ремень СС0

Уберегать от ошибок

— Этот пункт очень пересекается с первым. Родители желают ребенку всего самого лучшего, и поэтому, в том числе, начинают уберегать его от любой ошибки. Здесь родитель грубо вторгается в закономерности развития психики.

Наша психика — такая загадочная система, она существует в нескольких временных плоскостях: у нас есть мощная возможность предвосхищать результат тех или иных событий и действий. Мы не всегда это фиксируем в своем сознательном поле, но, похоже, наша психика действительно одной ногой здесь, другой там.

Исходя из этого, наука предполагает, что психика направляется как раз результатом. То есть мы себе формируем результат, который «находится» где-то в будущем, и все действия направляем на него. При этом происходит постоянная сверка: приближаюсь ли я к результату. Более того, если не приближаюсь, то могу корректировать действия.

Но мы не рождаемся с этим механизмом, он закладывается в детстве. Родитель подстилает соломку, потому что видит возможный будущий результат. А ребенок нет. И он не научится видеть эти причинно-следственные связи: сделал так — получил вот это. Они не на поверхности лежат.

Уберегая от ошибок, мы вставляем палки в колеса естественного процесса развития.

У меня одна клиентка как-то жаловалась на то, что сын у нее ужасно рассеянный. И сама вспоминает: «Забыла как-то ключи дома, пришла из школы — дверь закрыта, ужасно замерзла и наревелась. И больше никогда не забывала». Почему вы думаете, что если сами были полоротыми… простите, рассеянными… то ваши дети должны быть другими? А постоянно уберегая от оплошностей, вы только усиливаете эффект.

Что в итоге

— Мы формулируем самостоятельность как способность к независимому принятию решений в реализации своих целей. Я иду к своей цели, возможно, обстоятельства меня отвлекают, но я сохраняю свои намерения.

Если уберегать человека от ошибок, эта устойчивость будет страдать: я вроде как хочу чего-то достичь, но все бросаю на полпути. При этом цели могут быть совершенно разные, например, получение зарплаты. Это, можно сказать, далеко идущее намерение, для достижения результата тут нужно совершить ряд действий. А человек с несформированными причинно-следственными связями сидит такой и думает: «Ну, я уже два дня работаю и что-то зарплаты нет, мне не нравится».

Мы сейчас видим целое поколение таких людей без способности мотивироваться каким-то долгосрочным результатом: не надо мне через 10 лет, сделайте мне прямо сейчас, чтобы я директором был.

Ребенок плачет. СС0

Назначать награду за какое-то дело , но выдавать ее просто так

— Ребенку обещали 50 рублей за то, что он вынесет мусор. Он говорит: «Мама, давай сейчас деньги, а потом я вынесу мусор, я обещаю». И еще слезу пустил. В итоге награда вроде получена, но каким путем? И что мы награждаем в таком случае? — не ту работу, которую ребенок действительно сделал, а его работу по выклянчиванию подарка. Именно эта модель поведения и закрепляется.

Это закономерная, естественная и здоровая работа психики. Зачем напрягаться, когда можно просто канючить и получить желаемое. Из двух родителей ребенок обязательно выберет того, кто больше ему поддается, и будет оттачивать разные техники выклянчивания.

Что в итоге

— Для социума очень важно уметь оценить «стоимость» достигнутого результата, которая измеряется во вложенных в него ресурсах. Поэтому, люди, которые умеют ценить чужой труд, чужие достижения (понимая, какие усилия за ними стоят), пользуются уважением. Это возможно именно благодаря такому свойству психики, как умение «примерить на себя» чужие усилия и понять их значимость: «дороговизну» или «дешевизну».

А у таких людей, которые получают награду даром, этот механизм не тренируется, поэтому в будущем будет давать сбои. В ситуациях социального взаимодействия они быстро получат ярлык «халявщики» и не будут пользоваться уважением и доверием.

Конфеты. CC0

P.S. «Выскочить» из детских проблем

— В общем, мы сейчас дали полную инструкцию, как вырастить ребенка психологическим инвалидом, притом, что изначально, может быть, у него были все задатки, чтобы быть гармоничной личностью. Человек будет все время жаловаться на жизнь, потому что она предполагает усилия, а он не умеет их предпринимать.

Есть варианты, когда человек просто паразитирует на родителях до конца их дней. Или выбирает себе партнеров, на которых можно паразитировать. При этом он может попасть в такую среду, где таким как раз хорошо: например забюрократизированные системы, где он окажется лишь одним из тысячи винтиков, или жесткие неформальные группировки, которым нужны безропотные и беспринципные люди.

В любом случае все эти истории — про некую неудовлетворенность, которая в перспективе может привести, например, к алкоголизации или любой другой зависимости, если есть проблемы с саморегуляцией.

Но вполне возможно, что в дальнейшем человек проработает все свои детские семейные обстоятельства, один или при помощи специалистов по психологии, и будет полноценно жить. Для этого нужна большая работа, в первую очередь — поведенческие ориентиры, которые могут быть взяты у других: окружающих людей, героев кино и книг, неких кумиров, духовных наставников, лидеров мнений.

Из любой ситуации можно «выскочить». Благо, мы можем переосмыслить и переоценить то, что с нами происходит, в любой момент жизни, начать с новой позиции и построить новые векторы. Конечно, до тех пор, пока у нас есть физическая возможность переосмысления. Пока «альцгеймер» не жахнул, в общем.