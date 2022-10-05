Еще пять минуточек. Как читать новости, чтоб не сойти с ума: правила от барнаульского эксперта

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как перестать бесконечно скролить новостную ленту? Начитаюсь, а потом успокоиться не могу». Вот, что он ответил.

«Подкормить» лень

Наш специалист называет несколько причин бесконечного чтения новостей. Из «безобидных»: доступность информации. Больше не нужно бежать за газетой, чтобы узнать, что происходит в мире. Остальные — уже серьезнее.

Максим Панов,

психолог:

Многим людям важно быть в теме, чтобы чувствовать себя «на коне». Если совсем просто: «Я весь такой важный и компетентный. Понимаю, что происходит». Или еще вариант: сбежать от собственных реальных проблем в телефон. Так можно отложить важное решение, забыть про трудности. А может и просто прокрастинировать вместо работы. «Подкармливать» лень.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Как отлипнуть от телефона

Несколько правил от Максима Панова:

1. Ограничение по времени. Заходите в соцсети или на сайты только в утром или вечером. Например, на час.

2. Контент-детокс. Это уже сложнее. В этом случае придется попрощаться с новостями аж на несколько дней.

3. Этот пункт похож на первый. Не берите в руки телефон, когда выполняете те или иные повседневные задачи. Например, готовите ужин.

4. Когда вы все-таки добираетесь до смартфона, в браузер или источник открываете с осознанным вопросом: «Что я хочу найти? По какой теме?» И читаете только это. Ни больше, ни меньше.

Страх , тревога СС0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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