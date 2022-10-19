Бум головой. Что делать, если не получается принять реальность, рассказал барнаульский эксперт

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как жить, если не можешь принять бессилие?». Вот что он ответил.

Биться и не добиться

«У каждого бывали ситуации, когда пытаешься что-то изменить, но не получается. Хотя, вкладываешь и эмоциональные, и физические, и финансовые ресурсы», — начинает эксперт.

Он уточняет, что с ним на эту тему клиенты много спорили. Мол, мы сами создаем свою реальность и можем все изменить. Но наш эксперт готов поспорить.

Максим Панов,

психолог:

У каждого из нас в жизни свое бессилие. Но, как минимум, никто из нас не может изменить свое прошлое. Например, детство. И кажется, что это абсолютно понятно. Однако многим кажется, что признать невозможность изменений равно отпустить надежду. На этом этапе начинается битье головой об стену и мучения.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Эксперт уверен: слепое желание что-то исправить, когда не получилось уже миллион раз — не больше чем иллюзия, которая только вредит.

Принять и пойти вперед

Панов говорит: «Я не призываю никого лечь и ничего не делать. Но с принятием бессилия в каких-то вопросах, начинается новый этап в жизни, прогресс». Жизненные перемены следует принимать также спокойно, как погодные — убежден психолог.

При этом, в основе непринятия реальности, объясняет эксперт, лежит гордыня: «Всем хочется быть всемогущими. Но как только вы примите в себе обычного человека, все изменится. Как минимум, станет легче».

Психологическая поддержка. unsplash.com

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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