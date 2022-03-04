Барнаульский нейропсихолог объяснила массовую истерику людей по поводу украинских событий

Драматические события на Украине перевернули соцсети. Масса людей, находящихся вдали от «фронта», перессорилась между собой, и каждый ярко описывает собственные ощущения от действительности. Нейропсихолог Лариса Головина считает, что такое поведение и в целом изменения в психологическом состоянии человека отлично может объяснить гештальтпсихология.

В этом направлении психологической науки существуют понятия фигуры и фона. Они затем перекочевали и в гештальттерапию и описывают человеческое восприятие.

«Жизненные события (фигуры) всегда происходят на каком-то смысловом фоне, а он сейчас сильно меняется, — говорит нейропсихолог. — И те же действия, бытовые и рабочие, для человека приобретают другой оттенок. Вообразите красный круг и поместите его на белый фон. Он будет чистого цвета. А теперь поместите его на розовый, зеленый, фиолетовый фон — цвет воспринимается иначе, хотя круг по-прежнему остается красным».

По словам Ларисы Головиной, сейчас это происходит почти со всеми людьми, исключая тех, кто находится в непосредственной близости от боевых действий — «там другая ситуация».

Влияние фона на восприятие одних и тех же событий и действий приводит к тому, что они становятся предельно значимыми или напротив — бесполезными и незначительными.