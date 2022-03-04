Барнаульский нейропсихолог объяснила массовую истерику людей по поводу украинских событий

В этом направлении психологической науки существуют понятия фигуры и фона. Они затем перекочевали и в гештальттерапию и описывают человеческое восприятие.
«Жизненные события (фигуры) всегда происходят на каком-то смысловом фоне, а он сейчас сильно меняется, — говорит нейропсихолог. — И те же действия, бытовые и рабочие, для человека приобретают другой оттенок. Вообразите красный круг и поместите его на белый фон. Он будет чистого цвета. А теперь поместите его на розовый, зеленый, фиолетовый фон — цвет воспринимается иначе, хотя круг по-прежнему остается красным».
По словам Ларисы Головиной, сейчас это происходит почти со всеми людьми, исключая тех, кто находится в непосредственной близости от боевых действий — «там другая ситуация».
Влияние фона на восприятие одних и тех же событий и действий приводит к тому, что они становятся предельно значимыми или напротив — бесполезными и незначительными.
«Этим объясняется не только нынешняя общая тревожность, — говорит Лариса Головина. — Все гораздо разнообразнее и сложнее. В обычной жизни чаще всего события и действия человек воспринимает, как прошлые или будущие, но не живет в текущем моменте. В критической же ситуации как раз текущий момент ощущается остро: например, появляется злость, желание действовать назло и вопреки или обострившееся желание помогать другим. Наблюдаемый сегодня фон способен придавать внезапный смысл обычным бытовым делам или наоборот — заставить человека внезапно утратить смысл и понять, что это все тленно».