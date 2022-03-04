4 марта -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Барнаульский нейропсихолог объяснила массовую истерику людей по поводу украинских событий

Драматические события на Украине перевернули соцсети. Масса людей, находящихся вдали от «фронта», перессорилась между собой, и каждый ярко описывает собственные ощущения от действительности. Нейропсихолог Лариса Головина считает, что такое поведение и в целом изменения в психологическом состоянии человека отлично может объяснить гештальтпсихология.

Мозг
Мозг
google.ru

В этом направлении психологической науки существуют понятия фигуры и фона. Они затем перекочевали и в гештальттерапию и описывают человеческое восприятие.

«Жизненные события (фигуры) всегда происходят на каком-то смысловом фоне, а он сейчас сильно меняется, — говорит нейропсихолог. — И те же действия, бытовые и рабочие, для человека приобретают другой оттенок. Вообразите красный круг и поместите его на белый фон. Он будет чистого цвета. А теперь поместите его на розовый, зеленый, фиолетовый фон — цвет воспринимается иначе, хотя круг по-прежнему остается красным».

По словам Ларисы Головиной, сейчас это происходит почти со всеми людьми, исключая тех, кто находится в непосредственной близости от боевых действий — «там другая ситуация».

Влияние фона на восприятие одних и тех же событий и действий приводит к тому, что они становятся предельно значимыми или напротив — бесполезными и незначительными.

«Этим объясняется не только нынешняя общая тревожность, — говорит Лариса Головина. — Все гораздо разнообразнее и сложнее. В обычной жизни чаще всего события и действия человек воспринимает, как прошлые или будущие, но не живет в текущем моменте. В критической же ситуации как раз текущий момент ощущается остро: например, появляется злость, желание действовать назло и вопреки или обострившееся желание помогать другим. Наблюдаемый сегодня фон способен придавать внезапный смысл обычным бытовым делам или наоборот — заставить человека внезапно утратить смысл и понять, что это все тленно».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость