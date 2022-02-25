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Здоровье

На время отказаться от соцсетей для снижения тревожности призывают психологи

Психологи советуют на время отказаться от соцсетей для снижения тревожности в связи с происходящими на Украине событиями, сообщает ТАСС.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com.

«Тут важно, как мы впускаем в себя тревожную информацию. Новости и социальные сети, конечно, нам тут не на пользу, потому что мы постоянно туда заглядываем, а некоторые люди оттуда не выходят <…> Сейчас от каждого поста, получается, человек заражается большим количеством тревоги, с которой он сделать ничего не может. Она разрушает нашу психику. Есть вещи, которые от нас не зависят, потому нагнетать не стоит. Мы сами открываем дверь для этой тревоги через СМИ и соцсети», — рассказала психолог Елена Пояркова.

Лучше всего для людей с повышенной тревожностью, посмотреть новости или информационный контент в соцсетях только один раз в день, например, вечером, указывает Газета.Ru.

«Надо себя беречь. Сосредоточиться нужно не на том, как справляться с тревогой, а как не допустить ее», — пояснила Пояркова.

Ранее писихолог рассказал, что делать с паническими атаками.

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