На время отказаться от соцсетей для снижения тревожности призывают психологи

«Тут важно, как мы впускаем в себя тревожную информацию. Новости и социальные сети, конечно, нам тут не на пользу, потому что мы постоянно туда заглядываем, а некоторые люди оттуда не выходят <…> Сейчас от каждого поста, получается, человек заражается большим количеством тревоги, с которой он сделать ничего не может. Она разрушает нашу психику. Есть вещи, которые от нас не зависят, потому нагнетать не стоит. Мы сами открываем дверь для этой тревоги через СМИ и соцсети», — рассказала психолог Елена Пояркова.