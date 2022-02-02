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Жизнь

Совет психолога. Как перестать прокрастинировать и взяться за работу

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как перестать прокрастинировать и взяться за работу»? Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Причины «неделания»

Эксперт объясняет, что постоянное откладывание дел — привычка многих людей. А избавиться от нее крайне сложно.

Евгения Канина,
семейный психолог:

На начальном этапе, нужно найти причину, задав себе вопрос: «Почему я этого не делаю?» И честно на него ответить. Это важнейший шаг к решению. Главные причины прокрастинации — страх ошибки («так боюсь, что и начинать не стоит») и перфекционизм.

Если с первой все понятно, то на второй можно остановиться подробнее. Когда причина «оттягивания» работы кроется в самооценке, человек рассуждает так: «Либо я делаю все идеально, либо не делаю».

Семейный психолог Евгения Канина.
Семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Последним, как правило, все и заканчивается. Еще добавляются рассуждения о том, почему именно не получится совершить задуманное.

Есть еще две категории прокрастинаторов. Первые откладывают работу из бунтарских соображений. Например, потому что в прошлом травмированы жестким контролем.

А вторые не разрешают себе отдыхать и выкраивают драгоценные минуты свободы таким способом.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

Как избавиться

Вслед за причиной, найдется и решение. Им может быть:

  • составление расписания
  • постановка целей
  • работа с перфекционизмом
  • исключение отвлекающих факторов
  • качественный отдых
  • установка дедлайна по каждой задаче

Евгения Канина,
семейный психолог:

Еще одна рекомендация — отследить хронометраж. То есть, в течение нескольких дней понаблюдать, на что вы тратите время. Тогда станет понятно, куда оно уходит. А после этого нужно решать: хотите вы распоряжаться так своим ресурсом или нет.

Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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