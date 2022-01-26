Совет психолога. Как наладить сексуальные отношения с партнером

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как наладить сексуальные отношения с партнером?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Секс или все остальное

Первый вопрос, на который нужно ответить: «Для чего мне улучшать интимную жизнь с партнером?» Варианта два: эти улучшения касаются только секса или отношений в целом.

Если речь действительно о первом, то помимо банальных игрушек для взрослых и ролевых игр, можно попробовать сменить обстановку. Причем, не обязательно ехать на другой конец света. Вполне подойдет гостиница или домик. В соседнем городе или в своем. Главное — попасть в новый интерьер.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Человек ко всему привыкает. А многие и вовсе «застревают» в одной роли. Начинаются действия на автомате. И сексуальной жизни это тоже касается.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Желание и прикосновения

Чтобы страсть не угасала, важно поддерживать ее каждый день. Этому способствуют прикосновения, внимание друг к другу. Также важно прислушиваться к самому себе, к своим желаниям.

Понимать, чего хочется, что нравится. Еще есть один секрет — отслеживание сексуальных ритмов. Оно позволяет понять, когда и в каких ситуациях возникает желание.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Невероятно важная составляющая совместной жизни в целом — разговоры. А беседы о сексе могут быть даже более интимными, чем сам акт. Они очень сближают партнеров.

Секс. CCO

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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