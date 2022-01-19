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Жизнь

Совет психолога. Как реагировать на хамство

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как реагировать на хамство?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Кошка. Злость.
Кошка. Злость.
СС0

Промолчать или ответить

В вопросе хамства, принципиальное значение имеет место и контекст конфликта.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Если речь хамстве начальника, нужно выстраивать границы и вовремя говорить «стоп». Даже если это ситуативный срыв шефа или, тем более, постоянный формат общения.

Если вы чувствуете, что «закипаете», это важно озвучить. «Давайте относиться друг к другу уважительно» или «Пожалуйста, говорите со мной в спокойном тоне».

Семейный психолог Евгения Канина.
Семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

В ситуации, когда грубит партнер, важно обозначить напрямую свои чувства: «Когда ты так говоришь, я чувствую…» боль\тревогу\раздражение\страх.

Нередки моменты хамства на улице или в общественном месте. На такие «мелочи жизни» специалист предлагает вовсе не тратить драгоценные силы.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Если ответить агрессией на агрессию, ни вам, ни оппоненту не будет от этого лучше. В таком случае можно просто про себя проговорить то, что хотел бы сказать обидчику вживую. Часто от этого становится легче.

Агрессия.
Агрессия.
СС0.

Если срываетесь вы

В случае, когда вы неоднократно замечаете за собой бурную реакцию на что-либо (например, прохожий наступил вам на ногу), следует обратиться с вопросом к самому себе. «Почему я так эмоционален?» И разобраться с этим.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

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