Зачем рожать
Для начала женщине нужно честно ответить самой себе на вопрос: «Почему я хочу ребенка?» Ведь мотив может быть как конструктивный, так и деструктивный. Первый основан на желании строить семью с конкретным мужчиной.
А последний — на внешних факторах. Например, социальном давлении. «Тебе уже 30 лет, а ты еще не родила!», «Все в нашей семье до 30 лет рожали», «Не можешь найти работу — сходи, роди».
Также к разрушительной мотивации относятся установки: «Ребенок нужен, чтобы хоть кто-то меня любил», «У всех уже дети, а я…», «Чтобы был смысл в жизни».
Проверить готовность
Евгения Канина,
семейный психолог:
В ситуации, когда мужчина не хочет ребенка, его отказ может быть обусловлен сомнениями по поводу того, сможет ли он содержать семью. Когда это объективно сложно, женщине стоит понять, а точно ли тогда она готова стать матерью? Еще у ее партнера может быть страх ответственности перед малышом. Со всем этим можно разобраться при желании обоих.
Однако, заставить супруга завести ребенка не получится. Тогда придется расставить приоритеты и обозначить себе, что сейчас важнее. Стать мамой любой ценой или сохранить отношения и «примерить» на себя родительство немного позже.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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