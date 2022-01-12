В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как быть, если жена хочет ребенка, а муж — нет?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Зачем рожать

Для начала женщине нужно честно ответить самой себе на вопрос: «Почему я хочу ребенка?» Ведь мотив может быть как конструктивный, так и деструктивный. Первый основан на желании строить семью с конкретным мужчиной.

А последний — на внешних факторах. Например, социальном давлении. «Тебе уже 30 лет, а ты еще не родила!», «Все в нашей семье до 30 лет рожали», «Не можешь найти работу — сходи, роди».

Также к разрушительной мотивации относятся установки: «Ребенок нужен, чтобы хоть кто-то меня любил», «У всех уже дети, а я…», «Чтобы был смысл в жизни».

Ребенок. Роды. Младенец. unsplash.com

Проверить готовность

Евгения Канина,

семейный психолог:

В ситуации, когда мужчина не хочет ребенка, его отказ может быть обусловлен сомнениями по поводу того, сможет ли он содержать семью. Когда это объективно сложно, женщине стоит понять, а точно ли тогда она готова стать матерью? Еще у ее партнера может быть страх ответственности перед малышом. Со всем этим можно разобраться при желании обоих.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Однако, заставить супруга завести ребенка не получится. Тогда придется расставить приоритеты и обозначить себе, что сейчас важнее. Стать мамой любой ценой или сохранить отношения и «примерить» на себя родительство немного позже.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей

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