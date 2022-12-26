Премия «Менеджер года» в 2022 году присуждается в юбилейный, 20-ый раз. В ее истории было немало открытий и сюрпризов. Она отразила два десятилетия взаимоотношений власти, бизнеса и медиа. О том, как все начиналось, и какое значение для Алтайского края имеет сейчас диалог участников этого события, говорим с ее учредителем — генеральным директором ИД «Алтапресс» Юрием Пургиным.

Как сказать «спасибо»

— Премия «Менеджер года» появилась в 2002 году. Что это было тогда: «фишка» издательского дома , тренд , необходимость?

— Это было время, когда закончились 1990-е, и бизнес уже оформился. Появились интересные предприятия, которыми Алтайский край действительно мог гордиться — достойные уважения. Но о промышленности в то время рассказывали, как о покойнике — либо хорошо, либо ничего. При этом «хорошо» только по заказу: то есть, надо было заплатить, чтобы рассказали.

Государство имело на тот момент свою систему координат, которая во многом вовсе не пересекалась с бизнесом. В нее могли не попасть очень многие компании и люди, которые делали что-то действительно очень важное.

Мы понимали, что настало время сказать этим людям «спасибо». И тогда силами двух изданий «Алтапресса» — газет «Свободный курс» и «Ваше дело» — мы учредили конкурс «Менеджер года». Мы решили, что для объективности предприниматели должны оценить сами себя. Не себя лично, конечно, а своих коллег.

Раз в год журналисты устраивали глобальный обзвон известных предпринимателей. Каждый из них называл свою тройку лидеров, а мы открыто публиковали голосование. Побеждал самый упоминаемый.

Юрий Пургин , генеральный директор ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Венец большой работы

— Это не совсем справедливо , может быть.

— Справедливых конкурсов вообще не бывает. Все без исключения критерии относительны. Но эта система, по крайней мере, позволяла выявить тех, кто у всех на слуху. Если человека постоянно называют — значит, ведут с ним какую-то хозяйственную деятельность, доверяют ему, он активен и достигает настолько значимых результатов, что они заметны всем остальным.

Но, согласен, это не очень точное попадание в цель. У каждого предпринимателя свой круг общения. Поэтому мы перешли к другой системе и стали проводить экспертные столы с лидерами отрасли. Мы понимали, что в каждом рынке у нас есть 20−30 лучших предприятий, которые, по сути, этот рынок и создают. Сверяли списки с профильными министерствами и профессиональными сообществами. В итоге именно с этими экспертами мы и вели разговор. С теми, кто лучше всех.

В течение года мы выпускаем большие тематические журналы «Свободный курс» — налоги, строительство, сельское хозяйство, итоги года. Это большая и кропотливая работа редакции — поиск героев и компаний с большими, интересными достижениями и вкладом в экономику региона. И получается, что «Менеджер года» — просто венец этой работы.

Сейчас голосование проходит так: сначала идет выдвижение кандидатур на экспертных столах, эксперты отбирают тройку лидеров, а затем, выставляя этой тройке оценки по установленным критериям, определяют одного победителя. Так мы получаем реального лидера в каждой отрасли.

Труднее с абсолютным чемпионом. При голосовании «все за всех» у нас раньше шесть раз побеждал один и тот же человек. Тогда мы создали золотой «Клуб чемпионов»: теперь абсолютные победители премии разных лет (сейчас их девять человек, в этом году добавится 10-й) определяют менеджера года.

Юрий Пургин , генеральный директор ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Все яркое

— А есть ли какие-то объективные критерии , по которым можно определить победителей? И нужны ли они?

— У нас на эту тему были большие споры с профессиональными союзами. Давайте оценивать всех по объективным показателям. А что это такое? Например, объем производства или количество сданных квадратных метров — это ведь не все, что происходит в компании. Есть еще качество работы с персоналом, с партнерами, прибыль, инвестиции и прочее.

Есть показатели, которые вовсе не «пощупаешь», их можно только экспертно оценить: кто-то принимает вызовы современности, а кто-то сдается.

У нас есть специальные номинации, которые каждый год меняются и рассказывают о каких-то отдельных заслугах. Возможно, предприятие не может соревноваться в абсолютном первенстве, но в каком-то своем проявлении было ярким и заметным.

Например, в прошлом году была номинация «Восставший из пепла». В апреле пожар уничтожил офис и логистический комплекс компании «Мартика» и со всеми запасами готовой продукции. Ущерб тогда составил больше 400 млн рублей, но предприятию удалось в короткие сроки буквально возродиться.

Добавились и юбилеи, многим компаниям уже исполняется по многу лет, мы отмечаем их работу. Добавилась номинация «Чемпионам от чемпионов» — для молодых предпринимателей, не по личному возрасту, а по дате основания бизнеса. Таким образом, у нас в свое время в числе лауреатов появилась «Грильница», «Логовская сыроварня» и другие интересные компании.

Юрий Пургин на экспертном совете «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Сверка часов

— Вернемся к экспертным столам. 10 лет назад премия «Менеджер года» перестала быть просто голосованием и награждением и переросла в обсуждение отраслевых проблем. Почему это важно — для издательского дома и для бизнеса?

— На экспертных столах мы обсуждаем итоги года, значимые события и реакцию на них бизнес-сообщества, проблемы, которые видят и власть, и предприниматели, будущие тенденции.

Таким образом, мы получаем свежий и непредвзятый срез того, как и чем живет наша экономика. Это очень интересно и очень важно. Редакция получает большой запас тем на будущее, видит тренды. Предприниматели могут в живом разговоре обсудить проблемы с коллегами, получают информацию о делах в отрасли.

Получается некая сверка часов — когда все обмениваются своими мнениями и ощущениями от происходящего уже сейчас и будущего. Это снимает многие неопределенности и недопонимания.

— Все ли хорошо восприняли идею таких профессиональных встреч за круглым столом?

— Я не знаю ни одного человека, который бы считал, что зря потратил время на наших встречах. Люди попадают в атмосферу неформального разговора, каждый несет друг другу интересную информацию. Очень многие ждут этих экспертных столов, причем, не для того, чтобы стать чемпионом или выбрать кого-то в чемпионы, а именно для того, чтобы услышать коллег, обменяться мнениями, нащупать тенденции, обсудить пути решения вопросов своего бизнеса.

Юрий Пургин на экспертном совете «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Опора на предпринимателей

— Есть ли аналоги такой медиапремии в России?

— Подобные премии учреждал «Коммерсант», «Независимая газета», «Деловой квартал», GQ. Но на самом деле аналогов «Менеджера года» нет, поскольку это наше ноу-хау. Уникальность нашей премии в том, что мы изначально опирались и опираемся на предпринимательское сообщество, на прозрачный и понятный диалог с бизнесом.

Многие относились к премии с недоверием, считали, что ну вот этот-то точно никогда не победит, ибо «в Техасе всегда побеждают техасцы». И для многих победы оказывались настоящими сюрпризами. Тут работает гамбургский счет. Предприниматели в экспертной группе ведут себя очень честно и открыто. И здесь нет какой-то заданности, поскольку все время всплывают новые имена и новые компании, на многих рынках появляются очень сильные игроки со своими, может быть, неожиданными подвигами.

— Этот год был , пожалуй , слишком неожиданным.

— Да, были сложные задачи, связанные с начавшейся спецоперацией и санкциями, которые, чего греха таить, очень больно ударили по многим отраслям. Важно было принять этот вызов. И я точно могу сказать, что алтайские компании этот вызов приняли, достойно на него ответили, проявили себя просто как герои.

Многие совершили прорывы, создав новые услуги и продукты, увеличив в несколько раз объемы производства. Море интересных событий. Все было нервно. Но с настоящими чудесами.

Юрий Пургин , генеральный директор ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Зрелость власти и бизнеса

— В какой-то момент «Менеджер года» перерос из дружеских предпринимательских встреч в большой диалог между бизнесом и властью , в том числе. Это закономерно? В чем польза этого процесса для медиа?

— Премии 20 лет, ее история отражает некое «взросление» отношений бизнеса и власти. Я помню, в начале 2000-х перед предпринимателями выступал только что пришедший к власти губернатор. И все ждали, что он скажет какие-то слова поддержки, а он начал говорить о том, что мы едва ли не хотим экономику развалить. Это был просто холодный душ. Но он вполне отражал мышление того времени, когда бизнес не стремился понимать власть, да и власть неохотно шла навстречу бизнесу.

Предприниматели на сегодняшний день способны сформулировать не только личные проблемы, но и проблемы всего региона, которые можно решить посредством их бизнеса. Государство не может игнорировать эти предложения и замечания и чаще всего готово к обсуждению и совместному решению многих вопросов.

Это важный диалог, частью которого мы стали. С одной стороны, это и есть функция медиа — быть настоящим зеркалом для власти и предпринимателей. А с другой стороны, это серьезная обязанность, которую мы взяли на себя. Потому что от качества этого диалога зависит благосостояние всех, кто живет в регионе. Уровень наших экспертных столов сейчас таков, что по каким-то вопросам принимаются конкретные решения.

Юрий Пургин на экспертном совете «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

Оставаться посередине

— Все-таки 20 лет — это определенный рубеж. Хотите что-нибудь поменять в организации премии?

— Глобально нет. Разве что всегда хочется углубить поиск новых имен, интересных компаний, лидеров. Сделать его более прецизионным. Качество «Менеджера года» задает редакция. Чем она сильнее, тем интереснее премия. Диалог редакции и бизнеса не должен идти раз в год, его нужно поддерживать все время, чтобы понимать, как работают рынки, и кто сколько на них весит.

Хочется, чтобы дискуссии были еще более результативными, чтобы все министерства в них участвовали на уровне первых лиц — наш бизнес этого достоин.

И очень важно, чтобы площадка для такого общения оставалась независимой. Это конкурс, организованный не властью и не бизнесом, а именно медиа, поскольку мы важны для тех и других.