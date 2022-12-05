5 декабря
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Жизнь

«Союзпечать-Алтай» и сопредседатель ОНФ вручили подарки детям мобилизованных

Всем детям из семей мобилизованных, которые посещают детские сады Барнаула, сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае Юрий Пургин совместно с гендиректором компании «Союзпечать—Алтай» Данилом Алтуховым подготовили 120 подарочных пакетов.

«Союзпечать-Алтай» и торговая сеть «Дарвин» вручили подарки детям мобилизованных.
«Союзпечать-Алтай» и торговая сеть «Дарвин» вручили подарки детям мобилизованных.
«Союзпечать-Алтай».

В каждом пакете — краски, пластилин, карандаши фломастеры, альбомы, книжки-малышки. И еще увлекательные журналы с заданиями на развитие логики, речи, памяти и творческих способностей. Теперь мамы не будут думать, чем занять ребенка вечером: вместе они найдут в них много интересного и полезного для подготовки к школе.

Представители Народного фронта и «Союзпечать— Алтай» доставили подарки в 69 детских садов краевой столицы.

«Частичка тепла и внимания для каждого малыша важна всегда, а сейчас особенно», — считает член регионального штаба Народного фронта в Алтайском крае Кристина Юстус.

Ранее мы рассказывали, почему Минпромторг и Минцифры признали «Союзпечать-Алтай» одной из лучших сетей киосков в России.

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