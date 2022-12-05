«Союзпечать-Алтай» и сопредседатель ОНФ вручили подарки детям мобилизованных

В каждом пакете — краски, пластилин, карандаши фломастеры, альбомы, книжки-малышки. И еще увлекательные журналы с заданиями на развитие логики, речи, памяти и творческих способностей. Теперь мамы не будут думать, чем занять ребенка вечером: вместе они найдут в них много интересного и полезного для подготовки к школе.
Представители Народного фронта и «Союзпечать— Алтай» доставили подарки в 69 детских садов краевой столицы.
«Частичка тепла и внимания для каждого малыша важна всегда, а сейчас особенно», — считает член регионального штаба Народного фронта в Алтайском крае Кристина Юстус.
Ранее мы рассказывали, почему Минпромторг и Минцифры признали «Союзпечать-Алтай» одной из лучших сетей киосков в России.
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