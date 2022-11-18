18 ноября
﻿
Жизнь

Минпромторг и Минцифры признали «Союзпечать-Алтай» лучшей сетью киосков в России

Компания «Союзпечать-Алтай» заняла первое место в конкурсе «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской федерации в 2022 году» в группе D (более 150 киосков).

Данил Алтухов.
Данил Алтухов.
Фото: архив компании «Союзпечать-Алтай».

Престижный профессиональный конкурс организовали Минфцифры, Минпромторг и Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП). Жюри оценивали ассортимент, технологии и новые подходы к работе и распространению прессы и многое другое.

Президент ГИПП Алексей Иванов вручил награду на торжественной церемонии в пресс-центре «Россия Сегодня» в Москве.

Данил Алтухов,
генеральный директор компании «Союзпечать-Алтай»:

Эта награда в первую очередь заслуга всего коллектива нашей компании. Большинство сотрудников предприятия являются фанатами своего дела и именно поэтому у нас получается делать это хорошо. Мы и дальше будем развиваться и совершенствоваться на благо наших клиентов и читателей.

«Союзпечать-Алтай» стал лучшей сетью киосков в России.
«Союзпечать-Алтай» стал лучшей сетью киосков в России.
altapress.ru.

Справка

Региональное предприятие «Роспечать-Алтай» — ныне «Союпечать-Алтай» — образовано в 1996 году на базе обанкротившегося Государственного предприятия «Союзпечать» и стало полным его правоприемником.

Сейчас Союпечать-Алтай" — крупнейший поставщик прессы в Сибири. Она снабжает более 4 тыс. торговых точек расположенных в 16 субъектах Российской Федерации — от Омской области до Камчатского края. В число клиентов входят «Почта России», сети «Мария Ра», «Магнит», «Аникс», «Пятерочка».

Кроме того, она содержит 170 собственных торговых объектов по всему Алтайскому краю. «Союзпечать-Алтай» распространяет как федеральные, так и региональные печатные издания: общественно-политические, развлекательные, новостные и многое другое.

Также компания развивает сеть канцелярских магазинов «Дарвин». На базе предприятия ежегодно, более 10 лет, проводят крупнейшее в стране отраслевое мероприятие «Алтайский форум издателей и распространителей печатной продукции».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость