Минпромторг и Минцифры признали «Союзпечать-Алтай» лучшей сетью киосков в России

Компания «Союзпечать-Алтай» заняла первое место в конкурсе «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской федерации в 2022 году» в группе D (более 150 киосков).

Престижный профессиональный конкурс организовали Минфцифры, Минпромторг и Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП). Жюри оценивали ассортимент, технологии и новые подходы к работе и распространению прессы и многое другое.

Президент ГИПП Алексей Иванов вручил награду на торжественной церемонии в пресс-центре «Россия Сегодня» в Москве.

Данил Алтухов,

генеральный директор компании «Союзпечать-Алтай»:

Эта награда в первую очередь заслуга всего коллектива нашей компании. Большинство сотрудников предприятия являются фанатами своего дела и именно поэтому у нас получается делать это хорошо. Мы и дальше будем развиваться и совершенствоваться на благо наших клиентов и читателей.

«Союзпечать-Алтай» стал лучшей сетью киосков в России. altapress.ru.

Справка

Региональное предприятие «Роспечать-Алтай» — ныне «Союпечать-Алтай» — образовано в 1996 году на базе обанкротившегося Государственного предприятия «Союзпечать» и стало полным его правоприемником.

Сейчас Союпечать-Алтай" — крупнейший поставщик прессы в Сибири. Она снабжает более 4 тыс. торговых точек расположенных в 16 субъектах Российской Федерации — от Омской области до Камчатского края. В число клиентов входят «Почта России», сети «Мария Ра», «Магнит», «Аникс», «Пятерочка».

Кроме того, она содержит 170 собственных торговых объектов по всему Алтайскому краю. «Союзпечать-Алтай» распространяет как федеральные, так и региональные печатные издания: общественно-политические, развлекательные, новостные и многое другое.

Также компания развивает сеть канцелярских магазинов «Дарвин». На базе предприятия ежегодно, более 10 лет, проводят крупнейшее в стране отраслевое мероприятие «Алтайский форум издателей и распространителей печатной продукции».