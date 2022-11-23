23 ноября
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Жизнь

В мэрии Барнаула обсудили, как будут развивать газетные киоски «Союзпечать-Алтай»

В мэрии Барнаула обсудили, как будет развиваться сеть киосков «Союзпечать-Алтай».

"Роспечать-Алтай".
"Роспечать-Алтай".
Олег Богданов

Глава города Вячеслав Франк, замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун и генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин обсудили перспективы развития сети киосков «Союзпечать-Алтай». Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

По словам Юрия Пургина, в Барнауле сейчас работают 67 газетных киосков, востребованных у горожан. Но, добавил гендиректор ИД «Алтапресс», такого количества недостаточно. С учетом спроса населения количество киосков нужно увеличить.

Вячеслав Франк поручил проработать вопрос расширения сети газетных киосков.

«Для этого необходимо определить, где есть потребность в таких павильонах. Возможно, это будут конечные остановки транспорта или общественные территории, прогулочные зоны. Здесь важно учесть интересы и потребности наших граждан. Надо проанализировать и ассортимент, который будет представлен. Возможно, его стоит дополнить информационно-познавательными или образовательными материалами», — заявил мэр Барнаула.

По словам Франка, нужно предусмотреть, чтобы газетные киоски выглядели современно и органично вписывались в городскую среду.

Юрий Пургин отметил, что «Союзпечать-Алтай» готова внести предложения по новым точкам размещения, эскизным решениям киосков и разнообразию ассортимента.

Напомним, Минпромторг и Минцифры признали «Союзпечать-Алтай» лучшей сетью киосков в России.

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