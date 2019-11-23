Заместитель Томенко прокомментировал решение о передаче ТЭЦ в Яровом

Правительство Алтайского края разработает новую устойчивую систему теплоснабжения города Яровое. Об этом заявил заместитель председатель правительства по делам ЧС Игорь Степаненко 23 ноября. Он находится в городе-курорте по поручению Виктора Томенко в качестве руководителя оперативной группы по ликвидации ЧС.

Игорь Степаненко подчеркнул, что к реализации этой программы будут подключены компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке теплоэнергетики в Алтайском крае. Скорее всего, речь идет об «СГК», которая реализует проект так называемой «модульной котельной» в Рубцовске и Барнауле.

«Такие компании имеют опыт частно-государственного партнерства и достаточные финансовые возможности», — сказал зампред.

Он также косвенно прокомментировал решение изъять Яровскую ТЭЦ у частного собственника и передать ее в управление МУПу.

Игорь Степаненко,

зампред правительства Алтайского края:

Ситуация сложная. На месте мы еще раз убедились в том, что принятое решение — правильное. Краевая власть имеет абсолютно все основания для того, чтобы оказывать содействие муниципалитету в решении возникших проблем. ТЭЦ Ярового сегодня — частный объект. Если бы не эта ситуация, мы бы не позволили себе воздействовать на политику собственника. Мы выполняем главную задачу — восстанавливаем нормальное жизнеобеспечение населения.

20 ноября решением краевой комиссии принято решение ввести ЧС в городе Яровое в связи с неудовлетворительным прохождением отопительного сезона. 23 ноября губернатор Виктор Томенко отправил на место происшествия своего зама и министров с поручением создать штаб и принять все необходимые меры для ликвидации ЧС.

По оперативной информации, 10 вагонов с резервным углем поступят в Яровое в ночь с воскресенья на понедельник, 25 ноября.



