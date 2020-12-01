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Заместителя гендиректора компании «Алтай-Форест» обвинили в незаконных рубках леса в особо крупных размерах

Заместитель генерального директора по лесопользованию компании «Алтай-Форест» задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Незаконная рубка леса.
Незаконная рубка леса.
Минприроды АК. Официальный сайт.

Предварительно установлено, что обвиняемый с октября 2018-го по ноябрь 2019 годов организовал и контролировал незаконные рубки лесных насаждений в объеме более 500 куб. м в Тальменском районе.

В результате причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 6,4 млн рублей.

По ходатайству следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее было предъявлено обвинение начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» по факту организации незаконных рубок лесных насаждений.

Расследование уголовного дела продолжается.

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

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