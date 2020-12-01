Заместителя гендиректора компании «Алтай-Форест» обвинили в незаконных рубках леса в особо крупных размерах

Предварительно установлено, что обвиняемый с октября 2018-го по ноябрь 2019 годов организовал и контролировал незаконные рубки лесных насаждений в объеме более 500 куб. м в Тальменском районе.
В результате причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 6,4 млн рублей.
По ходатайству следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее было предъявлено обвинение начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» по факту организации незаконных рубок лесных насаждений.
Расследование уголовного дела продолжается.
УФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.