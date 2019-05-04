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Происшествия

Замглавы диаспоры таджиков в Рубцовске наладил «конвейер» по фиктивной регистрации соотечественников

Полиция возбудила два уголовных дела на зампредседателя «Таджикской диаспоры» в Рубцовске Займудина Сабурова за то, что он организовал массовую фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает городской сайт Vrubcovske.ru.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По данным межрайонного отдела МВД России «Рубцовский», Займудин Сабуров в 2017—2019 годах, имея в собственности жилые дома в Рубцовском районе, организовал фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет граждан республик Таджикистан и Казахстан. При этом само жилье для проживания он предоставлять не собирался.

Общее число иностранных граждан, которых, по данным ведомства, Сабуров фиктивно зарегистрировал и поставил на учет, достигло 60 человек.

Правоохранители сообщили, что такие организации, как «Таджикская диаспора», и подобные им обычно получают помощь со стороны официальных властей Республики Таджикистан, которые контролируют их для получения информации о своих выходцах и решают различные вопросы международного характера. Действия Сабурова дискредитируют работу организации.

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