Замглавы диаспоры таджиков в Рубцовске наладил «конвейер» по фиктивной регистрации соотечественников

Полиция возбудила два уголовных дела на зампредседателя «Таджикской диаспоры» в Рубцовске Займудина Сабурова за то, что он организовал массовую фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает городской сайт Vrubcovske.ru .

По данным межрайонного отдела МВД России «Рубцовский», Займудин Сабуров в 2017—2019 годах, имея в собственности жилые дома в Рубцовском районе, организовал фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет граждан республик Таджикистан и Казахстан. При этом само жилье для проживания он предоставлять не собирался.

Общее число иностранных граждан, которых, по данным ведомства, Сабуров фиктивно зарегистрировал и поставил на учет, достигло 60 человек.

Правоохранители сообщили, что такие организации, как «Таджикская диаспора», и подобные им обычно получают помощь со стороны официальных властей Республики Таджикистан, которые контролируют их для получения информации о своих выходцах и решают различные вопросы международного характера. Действия Сабурова дискредитируют работу организации.