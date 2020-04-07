Замглавы Минпромторга устроил легкий дебош в аэропорту

Он отказывался показывать посадочный талон и нецензурно выражался, сообщает ТАСС.
По данным Baza, Овсянников также пытался сбежать от полицейских, которым в конечном итоге удалось доставить его в отдел.
Позже Овсянников сообщил, что его впервые попросили предъявить посадочный талон при входе в аэропорт.
«Это, что называется, перегнуть палку», — отметил он.
По его словам, он выполнял все требования сотрудников безопасности, но «спорить с желанием оштрафовать бессмысленно».
За «нарушение общественного порядка и демонстрацию явного неуважения к обществу» Овсянникову грозит штраф от 1 тыс. рублей или 15 суток административного ареста, пишет polit.ru.
В пресс-службе Минпромторга пообещали провести внутреннее расследование из-за произошедшего. Поведение Овсянникова нарушает этический кодекс госслужащих, отметили в ведомстве.
Суд по делу замглавы Минпромторга пройдет 9 апреля.