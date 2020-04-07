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Происшествия

Замглавы Минпромторга устроил легкий дебош в аэропорту

На замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова составили протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска (20.1 КоАП РФ).

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Он отказывался показывать посадочный талон и нецензурно выражался, сообщает ТАСС.

По данным Baza, Овсянников также пытался сбежать от полицейских, которым в конечном итоге удалось доставить его в отдел.

Позже Овсянников сообщил, что его впервые попросили предъявить посадочный талон при входе в аэропорт.

«Это, что называется, перегнуть палку», — отметил он.

По его словам, он выполнял все требования сотрудников безопасности, но «спорить с желанием оштрафовать бессмысленно».

За «нарушение общественного порядка и демонстрацию явного неуважения к обществу» Овсянникову грозит штраф от 1 тыс. рублей или 15 суток административного ареста, пишет polit.ru.

В пресс-службе Минпромторга пообещали провести внутреннее расследование из-за произошедшего. Поведение Овсянникова нарушает этический кодекс госслужащих, отметили в ведомстве.

Суд по делу замглавы Минпромторга пройдет 9 апреля.

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