Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о коррупции

В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме».
«У нас есть только информация о задержании. Человек не вышел на работу. Мы стали узнавать — выяснилось, задержан. А дальше мы не видели официальных формулировок», — добавил Дроздов в разговоре с журналистом РБК.
Алексей Иванов был назначен на должность в 2017 году. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.