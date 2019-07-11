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Происшествия

Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о коррупции

Заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости. Информацию подтвердил глава ПФР Антон Дроздов.

Деньги.
Деньги.
СС0

В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме».

«У нас есть только информация о задержании. Человек не вышел на работу. Мы стали узнавать — выяснилось, задержан. А дальше мы не видели официальных формулировок», — добавил Дроздов в разговоре с журналистом РБК.

Алексей Иванов был назначен на должность в 2017 году. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.

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