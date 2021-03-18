Замглавы районной администрации на Алтае ответит за падение дерева на 12-летнюю девочку

Обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предъявили заместителю главы администрации Михайловского района — начальнику управления по ЖКХ, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По информации СК, в должностные обязанности обвиняемого входило осуществление контроля за содержанием озелененных территорий и безопасности дорожного движения. Как полагает следствие, он не провел проверку о состоянии произрастающих деревьев, а также не утвердил аварийно-опасные участки дорог.

«Данные халатные действия повлекли за собой падение в августе 2020 года аварийно-опасного дерева на проезжающую на велосипеде по дороге несовершеннолетнюю девочку. В результате произошедшего, 12-летняя девочка получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В данный момент чиновник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.