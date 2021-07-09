Замглавы сибирской физматшколы насмерть сбил мальчика на самокате. Не рассчитал траекторию

Замдиректора по развитию физматшколы при Новосибирском госуниверситете сбил насмерть мальчика на самокате, сообщает « Тайге.инфо » со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в Академгородке днем 8 июля. Пятилетний ребенок вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

«Автомобилем Audi Q7 управлял заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при Новосибирском государственном университете. Сейчас он задержан», — рассказал изданию собеседник.

В региональном СК сообщили, что женщина переходила дорогу с тремя детьми — грудной ребенок в коляске и мальчик с девочкой.

Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, за ним шла мать с коляской.

«56-летний водитель двигался на машине и совершал поворот направо, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на мальчика совершил наезд. Малолетний погиб на месте от полученных травм», — уточнили в ведомстве.

В связи с общественным резонансом планируют передать материалы проверки из МВД в СК.