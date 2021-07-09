9 июля 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Замглавы сибирской физматшколы насмерть сбил мальчика на самокате. Не рассчитал траекторию

Замдиректора по развитию физматшколы при Новосибирском госуниверситете сбил насмерть мальчика на самокате, сообщает «Тайге.инфо» со ссылкой на источник.

Самокат.
Самокат.
CC0

Трагедия произошла в Академгородке днем 8 июля. Пятилетний ребенок вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

«Автомобилем Audi Q7 управлял заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при Новосибирском государственном университете. Сейчас он задержан», — рассказал изданию собеседник.

В региональном СК сообщили, что женщина переходила дорогу с тремя детьми — грудной ребенок в коляске и мальчик с девочкой.

Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, за ним шла мать с коляской.

«56-летний водитель двигался на машине и совершал поворот направо, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на мальчика совершил наезд. Малолетний погиб на месте от полученных травм», — уточнили в ведомстве.

В связи с общественным резонансом планируют передать материалы проверки из МВД в СК.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость