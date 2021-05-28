Замглавврача Алтайского наркодиспансера подозревают во взятке

Главврач учреждения Андрей Иванов сообщил, что в отношении заместителя по хозяйственной части проводятся следственные мероприятия.
«После дачи показаний отпущен без ограничения передвижений», — сказал он.
По данным полицейской сводки, на которую опирается Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, Лазарев якобы получил 255 тыс. рублей от предпринимателя за положительное заключение по приемке оказанных услуг.
Деньги заместитель главврача будто бы уже потратил, дал признательные показания. Силовики изъяли ноутбук, сотовые телефоны и документацию. Официально правоохранители не комментируют ситуацию.