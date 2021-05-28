28 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Замглавврача Алтайского наркодиспансера подозревают во взятке

Заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева подозревают в получении взятки, пишет «Банкфакс».

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Главврач учреждения Андрей Иванов сообщил, что в отношении заместителя по хозяйственной части проводятся следственные мероприятия.

«После дачи показаний отпущен без ограничения передвижений», — сказал он.

По данным полицейской сводки, на которую опирается Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, Лазарев якобы получил 255 тыс. рублей от предпринимателя за положительное заключение по приемке оказанных услуг.

Деньги заместитель главврача будто бы уже потратил, дал признательные показания. Силовики изъяли ноутбук, сотовые телефоны и документацию. Официально правоохранители не комментируют ситуацию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость